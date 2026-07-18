مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: آسمان صاف و آفتابی تا چند روز آینده مهمان شهر‌های مختلف به ویژه تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی دو روز  آينده در ارتفاعات شمال منطقه آذربایجان و ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

وی افزود: امشب آسمان تهران صاف همراه با وزش باد از بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد است.

او بیان کرد: روز دوشنبه با گذر امواج کم دامنه از نوار شمالی کشور در مناطقی از سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و در خراسان شمالی ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی می شود.

وی افزود: طی هفته جاری در نوار شرقی، مرکز کشور و در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در سمنان و تهران وزش باد شدید و به‌ویژه در منطقه زابل خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، هواشناسی
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