باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در جریان حمله ایران به یک پایگاه نظامی آمریکایی در اردن، دو نظامی آمریکایی کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است.
سنتکام اعلام کرد چهار نظامی دیگر نیز زخمی شدند که برخی از آنها پس از دریافت خدمات پزشکی مرخص شدند.
تجاوز نظامی مجدد آمریکا طی روزهای اخیر بیشتر بر استانهای جنوبی کشورمان متمرکز شده و بیش از هر چیز، زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده است.
وزارت بهداشت کشورمان امروز اعلام کرد که در پی این حملات تا کنون ۵۰ نفر از هموطنان به شهادت رسیده و بیش از ۵۰۰ نفر مجروح شدهاند.
محسن رضایی، مشاور ارشد نظامی فرمانده کل قوا هشدار داده که اگر حملات ایالات متحده طی روزهای آینده ادامه پیدا کند، تهران «عملیات تهاجمی تمام عیار» را از سر خواهد گرفت.
منبع: آناتولی