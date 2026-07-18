باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان سلماس به ریاست علی علائی فرماندار سلماس و با محوریت اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.

علی علائی فرماندار سلماس با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای زیرساخت‌های طرح، خواستار تجهیز سریع کارگاه و تأمین برق منطقه شد و اظهار داشت: اجرای شبکه فاضلاب همزمان با اجرای شبکه آب شرب باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا از دوباره‌کاری و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

علائی بر بررسی راهکارهای تأمین هزینه آماده‌سازی برای متقاضیان کم‌برخوردار تأکید کرد و حمایت از این اقشار را از اولویت‌های اجرای طرح نهضت ملی مسکن دانست.

فرماندار سلماس در حاشیه این جلسه بر اطلاع‌رسانی گسترده درباره اختصاص تسهیلات ویژه مسکن برای محرومان، هماهنگی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک در راستای تسریع فرآیند صدور و تحویل اسناد، و همچنین ساماندهی مسیل‌ها با رویکرد آینده‌نگری تأکید کرد و از دستگاه‌های متولی، به‌ویژه امور آب، خواست اقدامات لازم را با جدیت در دستور کار قرار دهند.

شایان ذکر است، در این جلسه ضمن بررسی مصوبات نشست پیشین، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و روند آماده‌سازی سایت‌های مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفت.