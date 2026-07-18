باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هادی البرزی، کارشناس رسانه به علت عدم پخش زنده صحبتهای ترامپ در رسانههای آمریکایی پرداخت و گفت: بحث پخش زنده سخنان رئیس جمهور آمریکا موضوع قانونی نیست. یعنی متمم اول قانونی اساسی به رسانهها این اجازه را میدهد که خودشان درباره پخش رویدادها و سخنرانیها تصمیمگیری کنند. اما در آمریکا روال اینگونه بود که وقتی رئیس جمهور این کشور سخنرانی میکرد، معمولاً رسانهها آنتن خود را به پخش سخنان رئیس جمهور آمریکا اختصاص میدادند. ضمن اینکه ترامپ از قبل اعلام کرده بود که قرار است سخنان مهمی بیان کند و گفته شده بود بخشی از سخنانش راجع به انتخابات آینده، ایران و اقتصاد آمریکاست.
البرزی ادامه داد: اما برخی رسانهها مانند سیانان،ایبیسینیوز، سیبیاس و دیگر رسانهها یا این سخنان را پخش نکردند، یا آن را در بستر مجازی خود منتشر و یا در بسترهای دسته چندم خود و یا در گزارشهای خبری به آن پرداختند. این موضوع سبب خشمگین شدن ترامپ شد؛ به گونهای که اعلام کرد مجوز این رسانهها را لغو و با آنها برخورد میکند.
این کارشناس رسانه درباره اقدام متفاوت برخی رسانههای آمریکا توضیح داد: از لحاظ نحوه پرداخت این رسانهها کار متفاوتی کردند؛ برخی از آنها هنگام پخش سخنرانی ترامپ به بررسی صحبتهای او پرداختند و به بخشی از سخنان او واکنش نشان دادند؛ از جمله اینکه این بخش صحبت او دروغ است و صحت ندارد. مهمترین نکتهای که ترامپ در این سخنرانی مطرح کرد، اینکه چین در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا دخالت داشت. همان انتخاباتی که ترامپ به بایدن باخته بود و نتوانسته بود رای بیاورد. در واقع، او در حال تلاش بود تا بگوید در آن انتخابات دستهایی در کار بود.
وی فاکسنیوز و رسانههای محلی آن را تنها رسانههایی دانست که اقدام به پخش سخنرانی ترامپ کرده بودند و ادامه داد: او در بخش دیگر صحبتها کار رسانهها را توطئه دانست، که علیه او اقدام میکنند. به طور کلی، فقط یک رسانه فاکسنیوز بود که هم خودش و هم رسانههای محلیاش سخنرانی را پوشش دادند. این رسانه در اردوگاه جمهوریخواهان است و جزو طرفدار ترامپ محسوب میشود. اما دیگر رسانهها به این موضوع واکنش متفاوتی داشتند. ضمن اینکه مجری در برخی رسانهها حین سخنرانی و یا قبل از آن ورود کرد و صحبتهای ترامپ را راستیآزمایی کرد. این واکنشها نشاندهنده اختلاف شدید در بین افکار عمومی و رسانهها با صحبتهای ترامپ است. آنها نمیتوانند دروغهای ترامپ را تحمل کنند و این واکنش آنها سروصدای زیادی در دنیا داشته است.