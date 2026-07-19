تیم ملی فوتبال انگلیس با پیروزی ۶ - ۴ مقابل فرانسه به مقام سوم جام جهانی ۲۰۲۶ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب دیدار رده بندی ۲۰۲۶ تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و انگلیس در ورزشگاه هارد راک شهر میامی آمریکا به مصاف هم رفتند.

انگلیسی ها بازی را بهتر شروع کردند و در دقیقه ۳ دکلان رایس با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه فرانسه را باز کرد تا سه شیرها خیلی زود به گل برسند.

در دقیقه ۱۸ سانتر دکلان رایس با ضربه سر ازری کنسا همراه شد تا گل دوم سه شیرها به ثبت برسد.

در دقیقه ۳۷ بوکایا ساکا گل سوم انگلیسی ها را به ثمر رساند تا خروس ها بازی سختی را تجربه کنند.

در ادامه بازی خوب سه شیرها و بازی فاجعه بار فرانسوی ها بوکایا ساکا در دقیقه ۱+۴۵ بار دیگر دروازه فرانسه را باز کرد تا ضمن دبل کردن انگلیس به گل چهارم برسد.

نیمه نخست با برتری ۴ گله سه شیرها به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم فرانسوی ها برای جبران گل های خورده پا به میدان گذاشتند و در دقیقه ۴۸ پاس در عمق میشل اولیسه به کیلیان امباپه رسید و او نیز با ضربه ای هوشمندانه دروازه دین هندرسون را باز کرد.

امباپه با گلی که مقابل انگلیس به ثمر رساند تعداد گل هایش در این مسابقات را به ۹ گل رساند.

در دقیقه ۵۳ پاس عمقی عالی کیلیان امباپه به بارکولا رسید و او از این فرصت استفاده کرد تا بار دیگر دروازه دین هندرسون باز شود.

در دقیقه ۶۶ پاس عثمان دمبله به کیلیان امباپه رسید و او با همکاری خوب با میشل اولیسه خط دفاعی سه شیرها را بهم زد و با شوتی سرضرب دروازه را بار دیگر باز کرد تا با دبل در این دیدار به دهمین گلش در این مسابقات برسد.

در دقیقه ۸۵ گوستو در محوطه جریمه روی اسپنس مرتکب خطا شد تا داور به سود انگلیسی ها پنالتی اعلام کند.

در دقیقه ۸۶ بوکایا ساکا از روی نقطه پنالتی دروازه مایک مانیان را باز کرد تا هت تریک کند.

در دقیقه ۵+۹۰ عثمان دمبله با ضربه استادانه دروازه دین هندرسون را باز کرد تا اختلاف به یک گل برسد.

در دقیقه ۷+۹۰ جود بلینگام از میانه میدان حرکتی را شروع کرد و با بهم ریختن خط دفاعی فرانسه دروازه مایک مانیان را باز کرد.

درنهایت انگلیس با نتیجه ۶ - ۴ به برتری رسید و در رده سوم جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت تا پس از قهرمانی در جام جهانی ۱۹۶۶ مقام سومی بهترین عملکرد آن ها در ادوار جام جهانی باشد‌.

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مقام سومی انگلیس در جام جهانی

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، فرانسه ، انگلیس ، جام جهانی
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