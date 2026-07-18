وزیر دادگستری گفت: مردم هم‌اکنون تحت فشار گرانی هستند و ما نباید اجازه دهیم فشار تخلف نیز به این وضعیت اضافه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین‌حسین رحیمی در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، قائم‌مقام وزیر صمت، استاندار تهران و جمعی از مسئولان اقتصادی و نظارتی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم این است که بخشی از گرانی‌ها ناشی از تخلفات و ضعف نظارت باشد و دولت باید در عمل این اطمینان را ایجاد کند که بازار تحت رصد و کنترل جدی قرار دارد.

وزیر دادگستری هدف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار را تقویت بازرسی‌های میدانی و ملموس شدن حضور دولت در بازار عنوان کرد و افزود: اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه تمام‌شده، تورم و شرایط تولید باشد، مردم با وجود گلایه آن را بهتر می‌پذیرند، اما اگر احساس کنند گرانی نتیجه تخلف، گران‌فروشی و سوءمدیریت است، این وضعیت قابل قبول نیست.

رحیمی با تأکید بر اینکه مسئول اصلی تنظیم بازار در هر استان باید استاندار باشد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید بدون مطالبه اعتبار جدید، امکانات، نیرو و ظرفیت‌های خود را در اختیار استانداری‌ها قرار دهند تا نظارت‌ها به‌صورت منسجم، هدفمند و موثر انجام شود.

وزیر دادگستری با اشاره به موضوع نان به‌عنوان نمونه‌ای از ضرورت اصلاح قیمت همراه با تشدید نظارت تصریح کرد: پس از اصلاح نرخ‌ها، دولت و دستگاه‌های نظارتی باید بر اجرای قیمت‌های مصوب بایستند و اجازه ندهند فروش بالاتر از نرخ رسمی، بی‌نظمی و تخلف در بازار ادامه پیدا کند.

وی افزود: اگر قیمت رسمی کالایی اعلام شده، اما در بازار با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌شود، مردم حق دارند بپرسند چرا نظارت موثری وجود ندارد؛ بنابراین در کنار جریمه، باید از ابزار‌های بازدارنده مانند قطع سهمیه و محدودیت فعالیت واحد‌های متخلف نیز استفاده شود.

رحیمی گفت: مجموعه دولت در حوزه نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات هنوز به سطح مطلوب نرسیده و موظف هستیم این شکاف را با اقدام عملی جبران کنیم.

وزیر دادگستری همچنین خواستار برخورد با دستگاه‌هایی شد که در اجرای مأموریت‌های نظارتی همکاری لازم را ندارند و تأکید کرد: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار باید با اولویت‌بندی کالا‌ها و حوزه‌های حساس، از اقدامات پراکنده جلوگیری و همه ظرفیت‌ها را بر مسائل اصلی بازار متمرکز کند.

رحیمی در پایان گفت: مردم هم‌اکنون تحت فشار گرانی هستند و ما نباید اجازه دهیم فشار تخلف نیز به این وضعیت اضافه شود بنابراین نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مردم مطمئن شوند اگر گرانی وجود دارد، ناشی از شرایط اقتصادی است، نه نتیجه سوءاستفاده در بازار.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: وزیر دادگستری ، گرانی
خبرهای مرتبط
گلایه رئیس سازمان تعزیرات از عدم هماهنگی دستگاه‌ها در نظارت بر بازار
وزیر دادگستری: پیگیری حقوقی جنایات متجاوزان با همکاری وکلای بین‌المللی ادامه دارد
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز داوری ویژه بریکس برای حل و فصل اختلافات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی از سامانه «نیک»/ شفافیت در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی
دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیب‌دیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک
وزیر دادگستری: مردم باید مطمئن شوند گرانیِ بازار ناشی از تخلف نیست
آخرین اخبار
دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیب‌دیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک
وزیر دادگستری: مردم باید مطمئن شوند گرانیِ بازار ناشی از تخلف نیست
رونمایی از سامانه «نیک»/ شفافیت در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی
پایان فرار قاتل ۱۹ ساله؛ نوه پس از قتل پدربزرگ در چنگال پلیس آگاهی
حکم قصاص قاتل شهید سلمان امیراحمدی اجرا شد
درگیری مرگبار در داروخانه
قوه قضاییه: رای نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است
تبادل تجربیات در مسیر توسعه همکاری‌های اشتغال‌زایی و رفاه اجتماعی
«اربعین» بهترین فرصت برای تبیین گفتمان مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است
تعیین‌تکلیف پرونده‌های ماده ۱۰۰ دکل‌های مخابراتی
نقش بنیادین بهزیستی در معماری امنیت اجتماعی
اعزام بیش از ۲۲۰۰ مددجوی تهرانی به اماکن مقدس در قالب «طرح شوق زیارت»
محسنی اژه‌ای: با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه شوم دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد
میزان شیوع مصرف مواد در میان دانش‌آموزان حدود ۱.۵ درصد است
آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکه اینترنشنال/ پرونده اختلال خدمات بانکی در حال بررسی است
آمادگی‌های امدادی و توصیه‌های مهم برای زائران اربعین
چهارمین دوره سوگواره «محرم‌شهر» از امشب آغاز می شود
موضوع نامگذاری معبری به نام رهبر شهید به کجا رسید؟
ثبت‌نام ۷۸۷ هزار زائر در سامانه سماح/ تهران، خراسان رضوی و خوزستان پیشتاز ثبت‌نام اربعین
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت‌های جهانی چین
کیفیت هوای تهران امروز قابل قبول شد
بخشی از مسیرهای خروجی هرمزگان به مقصد فارس و کرمان به طور موقت بسته شد
زندان، آغاز و پایان یک عشق پر دردسر
اعلام اولویت‌های جدید جهت ثبت اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶ از امروز
ترافیک سنگین در ۳ محور منتهی به تهران/ ۴ محور شریانی کشور همچنان مسدود است