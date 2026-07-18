تظاهرات روز شنبه در استکهلم، پایتخت سوئد حملات اسرائیل به نوار غزه و لبنان را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  تظاهرات روز شنبه در استکهلم، پایتخت سوئد حملات اسرائیل به نوار غزه و لبنان را محکوم کرد و معترضان خواستار پایان دادن به کشتار غیرنظامیان و بمباران شدند.

معترضان که به دنبال فراخوان‌های چندین سازمان جامعه مدنی در میدان اودنپلان تجمع کردند، تابلو‌هایی با مضامین «غیرنظامیان در غزه کشته می‌شوند»، «مدارس و بیمارستان‌ها بمباران می‌شوند»، «حملات به لبنان را متوقف کنید»، «کمبود مواد غذایی را پایان دهید» و «ما جنگ نمی‌خواهیم» حمل می‌کردند.

یوآکیم اندرسون، فعال سوئدی که از تظاهرات حمایت کرد، به آناتولی گفت که هر شنبه در تظاهرات هفتگی طرفدار فلسطین در استکهلم شرکت می‌کند تا توجه را به وضعیت غزه جلب کند و آگاهی را افزایش دهد.

اندرسون با بیان اینکه هیچ نشانه‌ای از پایان حملات اسرائیل نمی‌بیند، گفت: "من شنبه‌ها به اینجا می‌آیم تا این پیام را منتشر کنم که همه چیز در غزه تمام نشده است؛ تا پایان فاصله است. تا آنجا که من می‌توانم ببینم، پایان زیادی نیز در چشم نیست. در کشور خودمان، ما فضای سیاسی عجیبی داریم که امیدوارم امسال تغییر کند. ما باید نشان دهیم که در برابر نحوه اداره امور در جهان مقاومت وجود دارد. به همین دلیل است که من اینجا هستم.»

اندرسون با تاکید بر اینکه دسترسی به اطلاعات در حال حاضر در جامعه جهانی امروز بسیار آسان است، گفت: حتی اگر زمان زیادی طول بکشد و حتی اگر مردم شستشوی مغزی داده شده باشند تا فقط از آنچه در آینده می‌آید بترسند و نسبت به اطرافیان خود محتاط باشند، من معتقدم که حقیقت همیشه پیروز خواهد شد و فلسطینی‌ها پیروز خواهند شد.

رژیم صهیونیستی به نقض توافق آتش بس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده بود، ادامه داده است. به گفته وزارت بهداشت غزه، نقض آتش بس اسرائیل تا روز جمعه بیش از ۱۱۴۴ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۳۷۰۳ نفر دیگر را زخمی کرده است.

این وزارتخانه می‌گوید که عملیات نظامی اسرائیل در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۳۰۰۰ نفر را زخمی کرده و در عین حال باعث تخریب گسترده حدود ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی غزه شده است.

این در حالی است که بر اساس آمار رسمی لبنان، حملات اسرائیل به لبنان از دوم مارس تاکنون بیش از ۴۳۰۰ شهید و ۱۲۲۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله به غزه ، حمله به لبنان
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