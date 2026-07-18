تحلیلگران می‌گویند کشته شدن نظامیان آمریکایی در حملات ایران، در شرایط دشواری برای ترامپ رخ داده و ممکن است مخالفت افکار عمومی را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الجزیره در گزارشی با اشاره به اینکه دو نظامی آمریکایی در حملات ایران کشته شده‌اند، نوشت: بیانیه ارتش آمریکا درباره کشته شدن دو نظامی این کشور در اردن و مفقود شدن یک نظامی دیگر، احتمالاً بر شمار افرادی که نسبت به آغاز این جنگ خشمگین هستند، خواهد افزود.

پیش از این، در مرحله ابتدایی جنگ آمریکا علیه ایران، ۱۳ نظامی آمریکایی کشته شده بودند. سپس یک خلبان نیز در یک سانحه سقوط جان باخت و این تعداد به ۱۴ نفر رسید. با تلفات جدید، شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده به ۱۶ نفر افزایش می‌یابد.

بدیهی است که این اتفاق در زمان بسیار دشواری برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا رخ داده است. اکثریت قاطع مردم آمریکا از این جنگ حمایت نمی‌کنند. این اتفاق احتمالاً باعث خواهد شد حمایت عمومی از جنگ حتی کمتر شود.

تا کنون نظرسنجی‌های متعددی نشان داده است که جنگ علیه ایران از نظر مردم آمریکا محبوب نیست. در آخرین مورد، نظرسنجی شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز و موسسه یوگاو نشان داد که ۵۷ درصد آمریکایی‌ها معتقدند جنگ علیه ایران مشکلی را حل نکرده و برعکس، مشکلات بیشتری ایجاد کرده است.

گفته شه میزان محبوبیت دونالد ترامپ در بیشتر دوران بازگشت او به قدرت، پایین بوده است، اما اختلال در زنجیره تأمین جهانی نفت به دلیل جنگ، قیمت‌ها را افزایش و میزان محبوبیت او را بیش از پیش کاهش داده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نظامیان آمریکایی ، اردن
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