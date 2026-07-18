وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رد اخبار منتشرشده درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی با دستور قضایی، تأکید کرد این اخبار هیچ سندیتی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بار‌ها تأکید کرده‌ام که اینترنت یک حق همگانی است و اهتمام دولت همواره معطوف به تلاش برای اتصال مستمر آن بوده و هست.

وی افزود: متأسفانه در روز‌هایی که همکاران من در خانواده بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام توان خود را برای ارائه خدمت شایسته به مردم شریف و حفظ پایداری شبکه ارتباطات به کار گرفته‌اند و در این راه یک شهید سرافراز هم تقدیم کشور کرده‌اند، عده‌ای همچنان در پی اهداف شوم خود به خبرسازی کذب و بازارسازی می‌پردازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: لازم می‌دانم تأکید کنم اخباری که اخیراً درباره قطع اینترنت پس از جام جهانی با دستور قضایی منتشر شده، هیچ سندیتی ندارد.»