تیم ملی تنیس ایران با برتری ۲ بر صفر برابر اردن، عنوان قهرمانی رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی تنیس ایران که روز گذشته با حضور در فینال رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه، صعودش به پلی‌آف گروه ۲ جهانی را قطعی کرده بود امروز در دیدار فینال به مصاف اردن رفت.

در نخستین بازی سامیار الیاسی موفق شد با نتایج ۳ بر ۶، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ موسی الکتوب را مغلوب کند تا شاگردان حمید نداف در مسیر قهرمانی قرار بگیرند. بارش شدید باران در مالزی، محل برگزاری این رقابت‌ها باعث شد برای ساعاتی رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه با وقفه همراه باشد، اما پس از توقف باران و فراهم شدن شرایط برای ادامه رقابت‌ها، این مسابقات دنبال شد.

در دومین بازی علی یزدانی به میدان رفت و موفق شد محمد الکتوب را با نتایج ۴ بر ۶، ۶ بر ۴ و ۶ بر یک شکست بدهد تا تیم ملی ایران با نتیجه ۲ بر صفر اردن را مغلوب کند و با اقتدار عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. کشورمان در دیدارهای قبلی خود نیز موفق شده بود تیم‌های مالزی، ویتنام و عربستان را شکست بدهد.

رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه در دو گروه برگزار شد که در گروه نخست تیم‌های ازبکستان، فیلیپین، اردن و سنگاپور و در گروه دوم تیم‌های ایران، عربستان، مالزی و ویتنام حضور داشتند. در پایان این مسابقات سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود کردند.

برچسب ها: تیم ملی تنیس ایران ، دیویس کاپ
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