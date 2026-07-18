باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در جهت برخورد با مخلان امنیت اقتصادی و اجتماعی، عملیات‌ها و کشفیاتی از کالای قاچاق و مواد مخدر تا سوخت و ماینر‌های غیرمجاز انجام داد.

توقیف تریاک در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف تریاک در بازرسی از مغازه یک قاچاقچی خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: در جهت طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران پلیس این شهرستان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی در مغازه خود در یکی از بخش‌های مهر اقدام به انبار مواد مخدر کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از مغازه قاچاقچی، موفق شدند ۴۹ کیلوگرم تریاک و ۱۲۰ گرم سوخته را کشف کنند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه در این خصوص یک قاچاقچی دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف سیگار‌های قاچاق در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو مشکوک شدند و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۳۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز را کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند و یک نفر نیز برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف موتور کامیون قاچاق در خفر

فرمانده انتظامی خفر از کشف یک دستگاه موتور کامیون خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه سفیدار در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، یک دستگاه موتور کامیون ولوو خارجی قاچاق که بدون مدارک قانونی و گمرکی بود را کشف کردند.

سرهنگ رضایی‌زاده با بیان اینکه ارزش کالای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف انواع کالای بدون مجوز حمل در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل کالای بدون مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی هنگام ایست و بازرسی در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه خودرو پژو و آریسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن‌ها را با اقدامات فنی متوقف کردند.

او افزود: ماموران موفق شدند در بازرسی از این خودرو‌ها ۱۴ دستگاه جارو برقی و یک هزار و ۷۰۰ قوطی انواع نوشیدنی خارجی و بدون مجوز را کشف کنند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کالا‌های ممنوعه توسط افراد فرصت طلب و سودجو، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.

سرقت خودرو در خمین شهر و کشف در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از کشف سواری پژو پارس با سابقه سرقت از خمین‌شهر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ آرش بخشایی‌مطلق فرمانده انتظامی اقلید بیان کرد: ماموران کلانتری ۱۲ فلسطین هنگام گشت زنی به یک خودرو پژو پارس که جلو درِ باغی در یکی از تفرجگاه‌ها پارک بود مشکوک شدند.

او افزود: پس از استعلام از سامانه پلیس مشخص شد، خودرو پارس سابقه سرقت از شهرستان خمین شهر از توابع استان اصفهان را دارد.

سرهنگ بخشایی‌مطلق با بیان اینکه تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان ادامه دارد، به مالکان وسایل نقلیه توصیه کرد خودرو‌های خود را در نقاط پرت، خلوت و تاریک پارک نکنند و نسبت به نصب دزد گیر، قفل پدال و سایر اقداماتی که حالت بازدارنده دارند، اقدام کنند.

کشف سوخت بدون مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز گفت: با هوشیاری و تلاش ماموران کلانتری ۳۵ پل فسا این شهرستان، قاچاقچیان در انتقال ۶ هزار لیتر سوخت بدون مجوز ناکام شدند.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در جهت طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، ماموران هنگام گشت زنی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و در بازرسی از آن موفق به کشف ۶ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز شدند.

سرهنگ زراعتیان تصریح کرد: در این خصوص راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف انبه‌های قاچاق در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل انبه‌های بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران ایستگاه بازرسی قطرویه این فرماندهی هنگام گشت‌زنی در محور مواصلاتی، به یک دستگاه نیسان مشکوک شدند و جهت بررسی موضوع آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودرو مذکور ۸۸ کارتن انبه خارجی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد، اظهار کرد: پلیس با تمام توان در برابر این پدیده شوم اقتصادی ایستاده است و از عموم مردم تقاضا می‌شود هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص کالای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف خودرو حامل کالای قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از توقیف بیش از ۲۰۰ قطعه لوازم سرمایشی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، مأموران یگان امداد شهرستان شیراز هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودرو وانت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او تصریح کرد: طی بررسی از خودرو وانت، ماموران موفق شدند، ۱۲۰ عدد کپسول و ۸۸ عدد کمپرسور یخچال قاچاق را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: راننده خودرو به همراه خودرو و بار قاچاق تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.

توقیف موتورسیکلت قاچاق در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت یاما‌ها قاچاق خبر داد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان اظهار کرد: ماموران انتظامی این شهرستان در جهت مقابله با قاچاق کالا و ارز هنگام ایست و بازرسی موفق شدند یک دستگاه موتورسیکلت یاما‌ها که داخل یک خودرو بود را کشف کنند.

او با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه که قاچاق بود را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف موتور لودر قاچاق در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از توقیف وانت حامل یک دستگاه موتور لودر بدون مجوز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدحسین علی‌زاده فرمانده انتظامی پاسارگاد بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی موفق شدند یک دستگاه وانت حامل موتور لودر را توقیف کنند.

او با بیان اینکه در بررسی تکمیلی مشخص شد که موتور لودر بدون مجوز قانونی و قاچاق است، تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

وقیف ۳۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از توقیف ۳۰ دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

سرهنگ دوم محمدحسین علی‌زاده فرمانده انتظامی پاسارگاد، بیان کرد: پلیس این شهرستان در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی وارد عمل شده و با موتورسیکلت سوارانی که با حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی و رفتار‌های هنجارشکنانه موجی از نارضایتی و مزاحمت برای شهروندان ایجاد کرده بودند، برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض انجام داده است.

او افزود: ماموران انتظامی موفق شدند در اجرای این طرح ۳۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد تصریح کرد: پلیس این شهرستان با هرگونه رفتار مخرب، حرکات نمایشی، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای مردم با قدرت برخورد خواهد کرد و این موتورسیکلت‌ها تا اطلاع ثانوی رفع توقیف نخواهند شد.

افزون بر ۳ هزار لیتر گازوئیل به چرخه توزیع بازگشت

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف انبار سوخت بدون مجوز و بازگشت ۳ هزار و ۵۰ لیتر گازوئیل به چرخه توزیع خبر داد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان اظهار کرد: با گزارش مردمی مبنی بر انبار سوخت بدون مجوز توسط افراد سودجو، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه فدشکویه قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از یک واحد انبار، ۳ هزار و ۵۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی از تحویل سوخت کشف شده به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: یک نفر در این رابطه با تکمیل پرونده روانه مرجع قضایی شد.

کشف ماینر‌های بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران پلیس این شهرستان در جهت طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از نگهداری ماینر بدون مجوز در یک قهوه فروشی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی در بازرسی از این قهوه فروشی، ۶ دستگاه ماینر را کشف و یک متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی، تصریح کرد: ارزش اقلام غیرمجاز توسط کارشناسان مربوطه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری سارق در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری سارق به همراه ۲ مالخر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: با اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر وقوع یک فقره سرقت از مشاعات، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱ محمدیه قرار گرفت.

او افزود: با اقدامات فنی، سارق و ۲ مالخر شناسایی و دستگیر شدند و متهم در تحقیقات اولیه به ۷ فقره سرقت از مشاعات ساختمان اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی کازرون از شهروندان درخواست کرد با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با مرکز ۱۱۰ یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.

بازداشت سارق و کشف موتورسیکلت مسروقه در خفر

فرمانده انتظامی خفر از دستگیری سارق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر، بیان کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت سارق موتورسیکلت در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ خفر قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مخفیگاه سارق شناسایی شد و پس از هماهنگی قضایی ماموران موفق شدند او را در مخفیگاهش دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی را نیز کشف کنند.

سرهنگ رضایی‌زاده اضافه کرد: موتورسیکلت کشف شده پس از سیر مراحل قانونی و شناسایی مالک، به او تحویل داده شد و سارق نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری ستگیری سارق اماکن خصوصی در زرین دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از دستگیری یک سارق اماکن خصوصی و کشف ۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی فرمانده انتظامی زرین‌دشت بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و درون خودرو در سطح شهرستان زرین دشت، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی زرین‌دشت با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی در نهایت یک سارق سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.

سرهنگ ارجمندی با بیان اینکه متهم در بازجویی فنی به ۶ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: سارق برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

خاموشی ماینر‌های بدون مجوز در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۲۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال بدون مجوز و یک دستگاه ماهواره استارلینک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: ظهر امروز بیست و هفتم تیرماه، ماموران این شهرستان در جهت طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از نگهداری تعدادی ماینر در ۳ منزل و یک کارگاه مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی در بازرسی از این مکان ها، ۲۸ دستگاه ماینر و یک دستگاه ماهواره استارلینک را کشف و ۴ متهم را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان، تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ امجدیان گفت: در شرایطی که گرمای بی‌سابقه هوا فشار مضاعفی را بر شبکه توزیع تحمیل کرده و کشور را با چالش ناترازی برق مواجه کرده است، پلیس با درک اهمیت حفظ پایداری شبکه برای رفاه عمومی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به هدررفت انرژی می‌شود، برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

منبع: پلیس فارس