مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۷۲ هزار نفر از این پایانه مرزی تردد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی سلیمی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند افزایشی تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی گفت: از ابتدای ماه محرم، برابر با ۲۶ خردادماه، تا پایان روز جمعه ۲۶ تیرماه، در مجموع ۷۲ هزار و ۱۹۳ نفر از این پایانه مرزی تردد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از مجموع ترددهای ثبت شده در این بازه زمانی، ۳۲ هزار و ۹۶۶ نفر از طریق مرز خسروی از کشور خارج شده‌اند ادامه داد: همچنین ۳۹ هزار و ۲۲۷ نفر نیز از این مرز وارد کشور شده‌اند که نشان‌دهنده تداوم جریان تردد زائران در آستانه مراسم اربعین حسینی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به افزایش تعداد زائران در روزهای اخیر گفت: تنها در روز گذشته ۲ هزار و ۹۳۶ نفر از مرز خسروی تردد کردند که از این تعداد هزار و ۶۱۷ نفر از کشور خارج و هزار و ۳۱۹ نفر نیز از طریق این مرز وارد کشور شدند.

سلیمی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود روند افزایش تردد زائران در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد، افزود: انتظار می‌رود پیک اصلی تردد زائران از مرز خسروی از اوایل مردادماه آغاز شود و این روند تا چند روز مانده به اربعین حسینی به اوج برسد.

وی با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌ها و امکانات مستقر در مرز خسروی برای پذیرش زائران ادامه داد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و عوامل مستقر در این پایانه مرزی در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران اندیشیده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه زائران هم‌اکنون بدون مشکل و معطلی از مرز خسروی عبور می‌کنند، گفت: در حال حاضر ۷۰ گیت فعال برای انجام تشریفات خروج و ورود زائران در این مرز مستقر است که نقش مهمی در روان‌سازی تردد و کاهش زمان انتظار زائران دارد.

سلیمی همچنین از آماده‌باش کامل نیروها، ماشین‌آلات، تجهیزات و امکانات راهداری همزمان با افزایش حجم سفرهای اربعین خبر داد و افزود: این آماده‌باش تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت و همه ظرفیت‌های راهداری استان برای ارائه خدمات ایمن و مطلوب به زائران به کار گرفته شده است.

منبع: راهداری

برچسب ها: مرزخسروی ، تردد زائران
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