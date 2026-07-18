باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فواد حسین، وزیر امور خارجه جمهوری عراق، عصر امروز شنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به کشورمان، نقض مکرر مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد از سوی واشنگتن و نیز پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات، گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

عراقچی در این گفت‌وگوی تلفنی، روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را ریشه‌دار، راهبردی و مبتنی بر پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و منافع مشترک دو ملت دانست و تصریح کرد: این روابط ارزشمند نباید تحت تأثیر برخی اظهارات شخصی و غیررسمی قرار گیرد.

وی افزود: ایران بر احترام متقابل، حسن همجواری و توسعه هرچه بیشتر مناسبات با دولت و ملت عراق تأکید دارد.

دو طرف در این گفت‌و‌گو، ضمن بررسی ابعاد تحولات جاری و پیامد‌های آن بر امنیت و ثبات منطقه، بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای تأکید کردند.