باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - زهرا سادات موسوینسب، مجری شبکه آیفیلم عربی در برنامه «همیشه مخاطب» ادارهکل روابط عمومی صداوسیما درباره طیف مخاطبان این شبکه و علاقه آنها به بازیگران و کارگردانهای ایرانی گفت: من تعجب میکنم که مخاطبان ما از عراق، کویت و حتی موریتانیا اسم کارگردانهای ایرانی را میآورند و از ما درخواست میکنند که در برنامه ویژه با آنها مصاحبه کنیم. آنها اسامی تکتک هنرپیشهها و کارگردانها را میدانند. از طرفی، مخاطبان ما درخواست آشپزی غذاهای ایرانی را داشتهاند. آنها میگویند ما تمایل داریم در کنار تماشای فیلمها و سریالهای ایرانی، هنر آشپزی ایران را ببینیم. ما دوست داریم به تمام درخواستهای مخاطب توجه کنیم، ولی باید این موضوع به تایید اداره شبکه برسد.
مجری آیفیلم عربی در پاسخ به این سوال که بجز بازیگران سریال «یوسف پیامبر (ص)»، پرطرفدارترین بازیگران مرد و زن چه کسانی هستند؟ افزود: فریبرز عربنیا، داریوش ارجمند و نرگس محمدی جزو بازیگران پرطرفدار مخاطبان عربی هستند. البته این موضوع سلیقهای است؛ چون تعداد نظرات بالاست. ولی مخاطبان ما طرفدار اکثر بازیگران هستند.
فائزه سواری، نویسنده و سردبیر شبکه آیفیلم عربی با بیان اینکه سریالهای «مختارنامه»، «یوسف پیامبر (ص)» و «ستایش» جزو سریالهای پرطرفدار مخاطبان عربی است، گفت: علاوهبر آن، سریالهای جدید مانند «ناریا»، «گیلدخت» و «گاندو» نیز پرطرفدار هستند. حتی الان مخاطبان ما نسخه سینمایی «حضرت موسی (ع)» را از ما درخواست کردهاند. آنها جزئیات و اخبار مربوط به سینمای ایران را دنبال میکنند.
سردبیر شبکه آیفیلم عربی ادامه داد: مخاطبان عربی آثار تلویزیونی را با اسم کارگردان میشناسند و از ما میخواهند آثار هر کدام از آنها را پخش کنیم. مخاطبان اخیراً درخواست پخش و دوبله انیمیشن «آخرین داستان» را از ما داشتند، تا جهان عرب با پیشرفت انیمیشن در ایران آشنا شود. یعنی آنها از پیشرفت انیمیشن در ایران آگاه هستند.