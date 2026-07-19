به دنبال حملات دشمن متجاوز آمریکایی به مناطق جنوبی کشور در استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با صدور دستور ویژه، بر حمایت فوری و همه‌جانبه از مردم مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، در پی حملات دشمن متخاصم آمریکایی به برخی زیرساخت‌های مناطق جنوبی کشور که موجب خسارت و اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم شد، سید پرویز فتاح به‌منظور تسریع در کمک‌رسانی و حمایت همه‌جانبه از مردم آسیب‌دیده در استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، دستورات لازم را صادر کرد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر قرار گرفتن تأمین آب شرب در اولویت اقدامات امدادی و هماهنگی کامل با استانداران این چهار استان، اقدام سریع، مؤثر و به‌موقع در مناطق آسیب‌دیده را ضروری دانست.

بر اساس این گزارش، تأمین جیره خشک غذایی، آب معدنی، بسته‌های معیشتی ویژه بحران، بسته‌های بهداشتی و پشتیبانی عملیاتی از نیروهای اجرایی و میدانی، از جمله اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام برای خدمت‌رسانی به مردم مناطق آسیب‌دیده خواهد بود.

همچنین در پی آسیب‌دیدگی آب‌شیرین‌کن منطقه جاسک در استان هرمزگان بر اثر حملات شب گذشته دشمن آمریکایی و قطع آب ۲۰ روستا، ستاد اجرایی فرمان امام با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۳۰ مخزن پنج‌هزار لیتری آب و ۱۰ دستگاه تانکر سیار را برای تأمین آب شرب و خدمت‌رسانی به این منطقه اعزام خواهد کرد.

برچسب ها: آبرسانی ، جاسک
خبرهای مرتبط
بقائی: اقدامات آمریکا یادآور رفتار گروه‌های تروریستی است
آخرین جزئیات حمله آمریکا به استان هرمزگان؛ ‌آب‌رسانی سیار به ۲۰ روستای جاسک آغاز شد
انفجار در سیریک و جاسک تکذیب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی از سامانه «نیک»/ شفافیت در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی
دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیب‌دیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک
وزیر دادگستری: مردم باید مطمئن شوند گرانیِ بازار ناشی از تخلف نیست
آخرین اخبار
دستور ویژه فتاح برای کمک به مناطق آسیب‌دیده و تأمین آب شرب ۲۰ روستای جاسک
وزیر دادگستری: مردم باید مطمئن شوند گرانیِ بازار ناشی از تخلف نیست
رونمایی از سامانه «نیک»/ شفافیت در هزینه‌کرد کمک‌های مردمی
پایان فرار قاتل ۱۹ ساله؛ نوه پس از قتل پدربزرگ در چنگال پلیس آگاهی
حکم قصاص قاتل شهید سلمان امیراحمدی اجرا شد
درگیری مرگبار در داروخانه
قوه قضاییه: رای نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است
تبادل تجربیات در مسیر توسعه همکاری‌های اشتغال‌زایی و رفاه اجتماعی
«اربعین» بهترین فرصت برای تبیین گفتمان مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است
تعیین‌تکلیف پرونده‌های ماده ۱۰۰ دکل‌های مخابراتی
نقش بنیادین بهزیستی در معماری امنیت اجتماعی
اعزام بیش از ۲۲۰۰ مددجوی تهرانی به اماکن مقدس در قالب «طرح شوق زیارت»
محسنی اژه‌ای: با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه شوم دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد
میزان شیوع مصرف مواد در میان دانش‌آموزان حدود ۱.۵ درصد است
آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکه اینترنشنال/ پرونده اختلال خدمات بانکی در حال بررسی است
آمادگی‌های امدادی و توصیه‌های مهم برای زائران اربعین
چهارمین دوره سوگواره «محرم‌شهر» از امشب آغاز می شود
موضوع نامگذاری معبری به نام رهبر شهید به کجا رسید؟
ثبت‌نام ۷۸۷ هزار زائر در سامانه سماح/ تهران، خراسان رضوی و خوزستان پیشتاز ثبت‌نام اربعین
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت‌های جهانی چین
کیفیت هوای تهران امروز قابل قبول شد
بخشی از مسیرهای خروجی هرمزگان به مقصد فارس و کرمان به طور موقت بسته شد
زندان، آغاز و پایان یک عشق پر دردسر
اعلام اولویت‌های جدید جهت ثبت اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶ از امروز
ترافیک سنگین در ۳ محور منتهی به تهران/ ۴ محور شریانی کشور همچنان مسدود است