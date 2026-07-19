باشگاه خبرنگاران جوان - فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس حوزه نقل‌وانتقالات فوتبال اعلام کرد که آلن هلیلوویچ، هافبک تهاجمی ۳۰ ساله و اهل کرواسی در آستانه امضای قرارداد با پرسپولیس قرار دارد و مذاکرات این باشگاه با او در حال نهایی شدن است.

هلیلوویچ در سال ۲۰۱۴ با یک قرارداد ۵ ساله به بارسلونا پیوست و یک بازی در جام حذفی اسپانیا برای آبی و اناری پوشان انجام داد و در همان فصل پس از قهرمانی با بارسا در جام حذفی به صورت قرضی به اسپورتینگ خیخون پیوست.

از دیگر سوابق بازی این بازیکن می‌توان به بازی برای هامبورگ آلمان هم اشاره کرد. این هافبک کروات همچنین در سال ۲۰۱۸ به عضویت میلان در آمد که تنها برای این تیم ۳ بازی انجام داده است. از دیگر تیم‌هایی که این بازیکن سابقه بازی در آنها دارد بیرمنگام و ردینگ انگلیس است. او همچنین ۱۰ بازی ملی هم دارد که آخرین بازی‌اش برای کرواسی را در سال ۲۰۱۹ انجام داد.

آخرین تیمی که هلیلوویچ سابقه بازی دارد، فورتونا سیتارد هلند است که ۶۳ بازی و ۶ گل به ثمر رسانده است.