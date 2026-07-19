مقسومی گفت: بار دیگر دشمن نشان داد که سلاح اصلی امروز موشک نیست، بلکه رسانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی مقسومی، استاد دانشگاه درباره ابزار اصلی دشمن برای ضربه زدن به انسجام ملی گفت: بار دیگر دشمن نشان داد که سلاح اصلی امروز موشک نیست، بلکه رسانه است. اتفاقی که در این چند روز گذشته در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای رژیم سلطه می‌بینیم، یک برنامه هماهنگ، منسجم و از پیش تعریف شده است.

مقسومی ادامه داد: در واقع، هدف نهایی دشمن ضربه به انسجام و وحدت ملی مردم است و به سمتی حرکت می‌کند تا تفکیکی بین جنوب و مرکز قائل شود. همانطور که در موضوع لبنان نیز این رویه را شاهد بودیم. این روز‌ها نیز می‌شنویم که شعار‌هایی می‌دهند که کاش جنوب ایران هم مانند جنوب لبنان مهم بود. تمام اینها حاکی از ظرفیت رسانه‌ای است، که پشت جنگ نظامی قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دشمن با اینکار هدفی جزء تضعیف سرمایه اجتماعی ندارد، افزود: آنها تمام ظرفیت خود را گذاشته‌اند تا انسجام ملی و سرمایه اجتماعی را خدشه‌دار کنند. طبیعتاً بزرگترین عاملی که می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند، حفظ همبستگی ملی در بین مردم است. مردم باید مطمئن باشند از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران است و ما یدِ و امتِ واحده هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در نگاه دولتمردان ما هیچ تفکیکی بین جنوب و سایر نقاط کشور وجود ندارد. ما در این چند روز می‌بینیم که شور و هیجان مردم برای حضور در خیابان‌ها بیشتر شده و شاهد جمعیت بیشتری در کف میدان هستیم؛ این حضور بخاطر اتفاقاتی است که جنوب کشور رخ داده است.