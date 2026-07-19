باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه تحولات امنیتی و نظامی منطقه در روز ۲۷ تیرماه، مطالبی در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها منتشر شد که مدعی است در چارچوب پاسخهای ایران به اقدامات نظامی آمریکا، مجموعهای از مراکز و تأسیسات منتسب به ایالات متحده در کشورهای مختلف منطقه هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، اهداف مورد ادعا در پنج حوزه جغرافیایی شامل کویت، بحرین، اردن، عراق و تنگه هرمز قرار دارند.
کویت؛ تمرکز بر مراکز پشتیبانی و لجستیکی
در بخش مربوط به کویت، سه نقطه اصلی بهعنوان اهداف احتمالی معرفی شدهاند که هر یک نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیتهای نظامی آمریکا در منطقه دارند.
نخستین مورد، منطقه عریفجان است؛ منطقهای که بهعنوان یکی از مهمترین مراکز استقرار و پشتیبانی نیروهای زمینی آمریکا در خاورمیانه شناخته میشود. محل تجمع نیروهای آمریکایی و مرکز پشتیبانی عملیات زمینی از جمله اهداف قرارگرفته در این منطقه بوده است.
دومین نقطه، پایگاه علیالسالم عنوان شده است؛ بخشهایی مانند رادارهای پایگاه، سولههای تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی و همچنین محل استقرار پهپادها در فهرست اهداف قرار گرفتهاند.
سومین محل، بندر الاحمدی است؛ بندری که از آن بهعنوان یکی از مراکز مهم پشتیبانی دریایی و لجستیکی یاد میشود. طبق ادعای منتشرشده، اسکله پشتیبانی ناوگان آمریکا و همچنین یک مرکز سیگنال و مخابرات وابسته به نیروهای آمریکایی در این بندر هدف قرار گرفتهاند.
بحرین؛ ادعای حمله به مراکز هوایی و اطلاعاتی
نخست، پایگاه هوایی شیخ عیسی است. در این گزارش ادعا شده که محل تجمع هواپیماهای جنگی، مخازن سوخت و آشیانههای نگهداری هواپیماها در این پایگاه مورد هدف قرار گرفتهاند؛ دومین منطقه، بلاکو عنوان شده است؛ جایی که در تصویر از آن بهعنوان مرکز دادههای اطلاعاتی، مرکز اصلی هوش مصنوعی و همچنین محل استقرار شناورهای بدون سرنشین یاد شده است.
اردن؛ تمرکز بر پایگاه هوایی الازرق
در بخش اردن، تنها یک هدف ذکر شده است. پایگاه هوایی الازرق هدف حمله قرار گرفته و مخازن سوخت این پایگاه بهعنوان هدف اصلی معرفی شدهاند.
این پایگاه در سالهای اخیر یکی از مراکز مهم فعالیت نیروهای ائتلاف بینالمللی و پشتیبانی از مأموریتهای هوایی در منطقه محسوب شده است و از همین رو در تحلیلهای نظامی جایگاه ویژهای دارد.
عراق؛ اربیل
یکی از مقرهای وابسته به گروههای تجزیهطلب در این منطقه هدف قرار گرفته است. جزئیات بیشتری درباره نوع حمله، میزان خسارت یا زمان دقیق وقوع آن در متن ارائه نشده و تاکنون نیز اطلاعات مستقلی درباره این ادعا منتشر نشده است.
تنگه هرمز؛ اشاره به دو نفتکش
طبق آمار و اخبار دو نفتکش در جنوب تنگه هرمز هدف قرار گرفتهاند. با توجه به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در انتقال انرژی جهان، هرگونه رخداد امنیتی در این آبراه میتواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی گستردهای در سطح منطقه و بازارهای جهانی به همراه داشته باشد.
آنچه در اهداف منتشرشده بیش از هر چیز جلب توجه میکند، ماهیت اهدافی است که مورد حمله قرار گرفتهاند. اغلب این مراکز در زمره پایگاههای عملیاتی، لجستیکی و پشتیبانی نیروهای آمریکایی در منطقه قرار میگیرند؛ مراکزی که نقش مهمی در انتقال تجهیزات، سوخترسانی، تعمیر و نگهداری ادوات نظامی، فرماندهی عملیات و پشتیبانی اطلاعاتی ایفا میکنند. به همین دلیل، هرگونه اختلال در فعالیت این مراکز، میتواند بر روند مأموریتهای نظامی آمریکا در منطقه تأثیر بگذارد.
کارشناسان مسائل دفاعی معتقدند در بسیاری از عملیاتهای نظامی، مراکز پشتیبانی و لجستیکی به اندازه پایگاههای رزمی اهمیت دارند، زیرا استمرار عملیات به تأمین تجهیزات، سوخت، ارتباطات و پشتیبانی وابسته است. از این منظر، انتخاب چنین اهدافی میتواند با هدف کاهش توان عملیاتی و افزایش هزینههای لجستیکی صورت گرفته باشد.
نقش منافقانه کشورهای میزبان در ساختار نظامی آمریکا
کشورهای حوزه خلیج فارس طی دهههای گذشته به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود، میزبان بخش قابل توجهی از زیرساختهای نظامی ایالات متحده بودهاند. پایگاههای مستقر در کویت، بحرین و اردن در مأموریتهای مختلف از جمله پشتیبانی هوایی، حملونقل تجهیزات، آموزش نیروها، عملیات اطلاعاتی و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی مورد استفاده قرار میگیرند؛ البته همه این ها به غیر از هدف اصلی آمریکاییها یعنی تجاوز به دیگر کشورهاست.
کویت به دلیل همجواری با عراق و نزدیکی به سایر مناطق عملیاتی، یکی از مهمترین مراکز انتقال تجهیزات و استقرار نیروهای زمینی آمریکا محسوب میشود. بحرین نیز به واسطه موقعیت دریایی خود، همواره جایگاه ویژهای در راهبرد دریایی آمریکا در خلیج فارس داشته و از مراکز مهم پشتیبانی عملیات دریایی به شمار میرود. در مقابل، اردن به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، در سالهای اخیر به یکی از پایگاههای مهم برای عملیات هوایی و مأموریتهای ائتلاف در منطقه تبدیل شده است.