باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بیست‌وسومین دوره‌ی جام جهانی بعد از یک ماه رقابت نفس‌گیر میان ۳۲ تیم برتر جهان امشب ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه مت‌لایف شهر نیویورک به حساس‌ترین نقطه‌ی خود می‌رسد و همه منتظر بازی فینال بین ۲ قدرت فوتبال جهان، آرژانتین و اسپانیا هستند تا ببینند کدامیک از کاپیتان‌های این ۲ تیم جام قهرمانی را بالای سر می‌برد و قهرمان این دوره از جام جهانی می‌شود.

این دو تیم که قهرمان یورو و کوپا آمریکا محسوب می‌شوند، چند ماه پیش قرار بود در فینالیسما مقابل هم قرار بگیرند، اما به دلیل ناآرامی‌های خاورمیانه، قطر در میزبانی از این مسابقه ناکام ماند و بازی هرگز برگزار نشد. به این ترتیب، فوتبال‌دوستان تقابل نخست لیونل مسی و لامین یامال را از دست دادند و پیش‌درآمدی جذاب برای فینال جام جهانی شکل نگرفت.

هر ۲ تیم مسیر پرهیجانی را پشت سرگذاشتند تا به فینال جام جهانی رسیدند و حالا اسپانیا پس از ۱۶ سال به دنبال کسب دومین قهرمانی اش در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال جهان است. از آن طرف، آلبی‌سلسته با رهبری لیونل مسی در سودای تاریخ‌سازی و دفاع از عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها است.

تیم ملی اسپانیا شروع کارش در جام جهانی را با نتیجه‌ای غیرمنتظره آغاز کرد. شاگردان لوئیس دلافوئنته در نخستین دیدار خود برابر کیپ‌ورد، تیمی که برای نخستین بار در تاریخ به جام جهانی راه یافته بود و در رده شصت‌وهفتم جهان قرار داشت، به تساوی بدون گل رضایت دادند. البته اسپانیایی‌ها در دومین بازی توانستند برد پرگل برابر عربستان به دست آورند. آنها در سومین بازی با تک گل تک‌گل الکس بائنا مقابل تیم اروگوئه به برتری رسیدند و با صدرنشینی راهی مرحله حذفی شدند.

تیم ملی اسپانیا در مرحله یک شانزدهم نهایی توانست به راحتی از سد تیم اتریش عبور کند. این تیم در مرحله یک هشتم نهایی توانست در دقایق پایانی از سد تیم پرتغال بگذرد. همچنین ماتادور‌ها در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر یک برابر بلژیک پیروز شدند و به مرحله نیمه نهایی رسیدند.

همچنین سخت‌ترین آزمون اسپانیا در نیمه‌نهایی و برابر فرانسه، یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی، رقم خورد. اسپانیایی‌ها، اما در یکی از کامل‌ترین نمایش‌های خود، در فاز تدافعی و تهاجمی عملکرد بی‌نظیری داشتند و فینالیست دوره قبل را با برد ۱ بر صفر شکست دادند و خروس‌ها را به دیدار رده‌بندی فرستادند و خودشان یک پای فینال شدند.

از آن طرف، تیم ملی آرژانتین با وجود اینکه مرحله گروهی جام جهانی را با درخشش لیونل مسی بدون هیچ دردسری سپری کرد و راهی دور حذفی شد، اما تیم لیونل اسکالونی در مراحل حذفی بار‌ها در آستانه حذف قرار داشت و از نظر فیزیکی و تاکتیکی تحت فشار شدید قرار گرفته بود، اما هر بار راهی برای فرار از بحران پیدا کرد.

آلبی سلسته در مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر کیپ ورد تا آستانه حذف پیش رفت، اما لیونل مسی تیمش را نجات داد و آرژانتین توانست با نتیجه ۳ بر ۲ به مرحله بعدی جام جهانی راه یابد. آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل مصر با دو گل عقب افتاد و تا آستانه حذف پیش رفت، اما با یک بازگشت تماشایی ورق را برگرداند و راهی دور بعد شد.

در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز مدافع عنوان قهرمانی بار دیگر به دردسر افتاد. سوئیس در حالی که بازی با تساوی یک بر یک دنبال می‌شد، جریان بازی را در اختیار گرفته بود و به گل برتری نزدیک‌تر به نظر می‌رسید، اما اخراج بریل امبولو معادلات بازی را به سود آرژانتین تغییر داد و این تیم از فرصت به دست آمده برای صعود استفاده کرد.

دیدار نیمه‌نهایی برابر انگلیس نیز داستانی مشابه داشت. آرژانتین بار دیگر در موقعیتی دشوار قرار گرفت، اما در نهایت موفق شد از دل یکی دیگر از سخت‌ترین آزمون‌های خود عبور کند و بلیت حضور در فینال را به دست آورد.

این بازی تقابل ۲ سبک متفاوت است. اسپانیا به دنبال آن است که با پاس‌کاری‌های سریع و حرکت‌های بدون توپ، خط میانی آرژانتین را دور بزند و فضا‌های خالی بین خطوط را پیدا کند. بازیکنانی مثل پدری و گاوی با حرکات هوشمندانه‌ی خود، می‌توانند برای خط دفاعی آرژانتین مشکل‌ساز شوند. از سوی دیگر، آرژانتین به دنبال آن است که با پرسینگ شدید و ضدحملات سریع، از فرصت‌های ناشی از فشار هجومی اسپانیا استفاده کند و با توجه به سرعت بازیکنانش، دروازه‌ی لاروخا را تهدید کند.

بدون شک یکی از جالب‌ترین و جذاب‌ترین نکات فنی این بازی، تقابل یامال ۱۹ ساله، مقابل اسطوره خود، لیونل مسی خواهد بود. لامین یامال که پس از جدایی مسی از بارسلونا به پدیده این تیم تبدیل شد و تکنیک و پای چپ چشم‌نوازش، همه را به یاد لیونل مسی‌ می‌اندازد، حالا برای اولین‌بار مقابل الگوی دوران کودکی خود و بازیکن محبوبش قرار خواهد گرفت؛ لیونل مسی افسانه‌ای که سال‌ها پیش او را غسل داده بود و شاید بخشی از استعداد خود را در روح آن نوزاد کوچک دمید.

لیونل مسی ستاره آرژانتین تاکنون ۸ گل در جام جهانی به ثمر رسانده است و او رقابت تنگا تنگی با کیلیان امباپه برای رسیدن به کفش طلا دارد. البته امباپه در بازی با انگلیس ۲ گل به ثمر رساند و دبل کرد و مسی باید ۳ گل در بازی امشب بزند تا بتواند آقای گل جام جهانی شود.

اسپانیا در ۷ بازی جام جهانی تنها یک گل دریافت کرده و بهترین خط دفاع مسابقات را در اختیار دارد؛ لاروخا اولین تیمی محسوب می‌شود که در طول یک دوره ۶ کلین‌شیت به ثبت می‌رساند.

همچنین آرژانتین در هر چهار بازی مرحله حذفی موفق به گلزنی شده و در سه مسابقه از این چهار دیدار، حداقل ۲ گل به ثمر رسانده است.

لیونل مسی با ۸ گل و ۴ پاس گل، روی ۱۲ گل آرژانتین تأثیر مستقیم داشته؛ بیشترین مشارکت گل میان تمام بازیکنان جام جهانی ۲۰۲۶

آرژانتین برای دومین جام جهانی متوالی به فینال رسیده و در صورت قهرمانی، نخستین تیم پس از برزیل (۱۹۵۸ و ۱۹۶۲) خواهد بود که از عنوان قهرمانی خود دفاع می‌کند.

ماتادور‌ها با روند رکوردشکن ۳۷ بازی بدون باخت به استقبال مسابقه فردا شب می‌روند.

لیونل مسی در ۱۱ بازی اخیر جام جهانی روی حداقل یک گل آرژانتین نقش مستقیم داشته است؛ یک رکورد از جام ۱۹۶۶. همچنین ۱۲ مشارکت گلزنی مسی با کل ترکیب تیم لوئیس دلافوئنته برابری می‌کند.

این دو تیم تاکنون ۱۴ بار در طول تاریخ به مصاف هم رفته‌اند که سهم هر دو تیم دقیقاً برابر بوده است: ۶ برد برای اسپانیا، ۶ برد برای آرژانتین و ۲ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. آخرین بازی دوستانه آنها در سال ۲۰۱۸ در مادرید برگزار شد که اسپانیا با نتیجه ۶-۱ آرژانتین را در هم کوبید.

به هر حال جام جهانی با همه فراز و نشیب‌های خود امشب به ایستگاه پایانی خود می‌رسد و باید دید اسپانیا به دومین قهرمانی خود در جام جهانی می‌رسد و یا اینکه مسی و یارانش می‌توانند دومین قهرمانی متوالی خود را در بزرگترین آوردگاه جهانی جشن بگیرند.