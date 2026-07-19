دروازه بان سابق سپاهان و تراکتور در یک قدمی پیوستن به تیم پرسپولیس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس همچنان به فعالیت خود در بازار نقل و انتقالات ادامه می‌دهد و در ادامه این باشگاه قصد دارد که محمدرضا اخباری گلر سابق تراکتور و سپاهان را به خدمت بگیرد تا خط دروازه خود را مستحکم‌تر کند.

باشگاه پرسپولیس قصد دارد اخباری را جذب کند تا ۲ دروازه بان مطمئن در طول رقابت‌ها داشته باشد و رقابت بین دروازه بانان خود ایجاد کند. همچنین اگر نیازمند مصدوم و یا محروم شد، دروازه بان دوم بتواند جایگزین مناسبی برای نیازمند باشد.

با توجه به اینکه اخباری فصل گذشته از لیست سپاهان کنار گذاشته شد به خاطر همین او سهمیه بزرگسال محسوب نمی‌شود و پرسپولیس با خیال راحت می‌تواند این گلر را جذب کند.