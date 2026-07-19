سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قرار است به زودی تکلیف بازیکنان خارجی تیم را مشخص کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس با هدایت مهدی تارتار در حالی پیگیری میشود که سرمربی سرخپوشان به دقت شرایط فنی بازیکنان را مورد ارزیابی قرار میدهد تا فهرست نهایی تیم خود را تکمیل کند.
بازیکنان خارجی پرسپولیس از جمله اوستون اورونوف، مارکو باکیچ، دانیل گرا، ایگور سرگیف و تیوی بیفوما در تمرینات این تیم شرکت میکنند و قرار است تارتار وضعیت این بازیکنان را بررسی کند و در نهایت به باشگاه اعلام کند که چه بازیکنان خارجی را لازم دارد و چه نفراتی را نمیخواهد.
طبق پیگیریها مشخص شد که تنها ادامه حضور اوستون اورونوف در پرسپولیس قطعی به نظر میرسد و سایر نفرات خارجی هنوز جایگاه تضمینشدهای در ترکیب فصل آینده ندارند.
به این ترتیب، در شرایط فعلی و تا زمان اعلام نظر نهایی تارتار، به نظر میرسد حضور هیچیک از بازیکنان خارجی پرسپولیس به جز اورونوف برای فصل آینده قطعی نیست و روزهای پیش رو نقش مهمی در تعیین تکلیف آنها خواهد داشت.