استانداری هرمزگان اعلام کرد: در ساعت ۳:۴۰ نقطه‌ای در حوالی قشم هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - استانداری هرمزگان اعلام کرد: در ساعت ۳:۴۰ نقطه‌ای در حوالی قشم هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

در حملات جدید آمریکا به قشم هیچ مصدوم غیرنظامی یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.

تهاجم موشکی آمریکا به اطراف شادگان

معاون امنیتی استاندار خوزستان گفت: در پی تهاجم موشکی آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، یک نقطه در اطراف شهر شادگان مورد اصابت موشک قرار گرفت.

او افزود: این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

حمله مجدد جنگنده‌های آمریکایی به مناطقی در قشم/ صدای ۲ انفجار شنیده شد

 ساعت ۶:۱۰ صبح امروز جنگنده‌های آمریکایی بار دیگر مناطقی در جزیره قشم را هدف حمله قرار دادند. بر‌اساس گزارش‌های اولیه، در پی این حمله دست‌کم دو صدای انفجار در نقاطی از جزیره شنیده شده است. بررسی‌های میدانی برای مشخص شدن محل دقیق اصابت‌ها، میزان خسارات و تلفات احتمالی ادامه دارد.

برچسب ها: حمله آمریکا ، قشم
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دشمن رو بیچاره کنید. مرگ بر آمریکا
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بخدا خیلی دارید کاهلی میکنید. چرا اساسی و برج های ترامپ رو نمیزنید؟ چرا یه جاهای مهمی رو نمی زنید؟ خیلی مردم دارن ملاحظه این رفتار شما رو میکنن ها اونم به احترام رهبری. زودتر یه کاری بکنید خود این مرتیکه رو برگردونید به عصر حجر زودتر
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