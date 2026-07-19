فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به دشمن حیله‌گر آمریکایی هشدار داد: نیروهای مسلح به هرگونه وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهند .

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه خاتم الانبیا در پیامی به دشمن حیله‌گر آمریکایی هشدار داد: نیروهای مسلح به هرگونه وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهند .

متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

در امتداد راه پرفروغ قائد شهید امت و شهدای والامقام ایران اسلامی و جبهه مقاومت، بار دیگر با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی عهد می بندیم که پیام صریح و نورانی معظم له در صیانت از آرمان های انقلاب، اتحاد مقدس و انسجام ملی را در نیروهای مسلح نصب العین قرار دهیم و در تقویت هرچه بیشتر همدلی و وحدت و یکپارچگی بین نیروهای مسلح، مردم و مسئولان دلسوز در قوای سه گانه برای تضمین منافع ملت ایران و دفاع از حقوق مردم و امنیت ملی، همه توان و ظرفیت خود را به کار گیریم.

با تبعیت از فرامین و تدابیر زعیم عالیقدر و فرمانده عزیزتر از جانمان به شیطان بزرگ و دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله گر آمریکایی نیز یادآور می شویم هرگونه طمع ورزی، زورگویی، تمامیت خواهی و وحشی گری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مومن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح مواجه می گردد و هزینه هایی سنگین تر از جنگ تحمیلی دوم و سوم را بر آنان تحمیل خواهیم نمود.

اقتدار دفاعی کشور عزیزمان از یک سو پشتوانه محکمی برای آرامش و امنیت ملت غیرتمند و شجاع از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب سرزمین سرافراز و پهناور ایران و از سوی دیگر بستری برای خدمتگزاری و فعالیت مسئولان خدوم کشور برای رفاه و سعادت مردم شرافتمند است.

اردوگاه دشمن به دنبال شکست های پی در پی در جنگ نظامی به ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان دل خوش کرده است چرا که هزیمت شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار در گرو انسجام درونی می باشد و مقابله جدی با این دسیسه شیطانی برای ناامید کردن دشمن بر همگان امری ضروری و لازم است.

به یاری خداوند متعال عنایت حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف و با هدایت رهبر عزیزمان از انسجام برخاسته از رستاخیز بی سابقه و تاریخ ساز و نصاب ملت مبعوث شده در بدرقه امام شهید امت و آزادگان جهان با همه توان و ظرفیت صیانت خواهیم نمود.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی 

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا

برچسب ها: حمله آمریکا ، قرارگاه خاتم الانبیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
میشه به جای هشدار خاک این کشورک ها رو به توبره بکشید
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بمب اتم فقط امریکا ادب می کند
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
خداوند پشت وپناهتون
۳
۸
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