صبح امروز مقر گروهک «حزب آزادی کردستان» هدف حملات شدید قرار گرفت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0631\u0648\u0647\u06a9 \u00ab\u0627\u0631\u062a\u0634 \u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u00bb \u0634\u0627\u062e\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u00ab\u062d\u0632\u0628 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0642\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647\u06a9 \u062a\u062c\u0632\u06cc\u0647\u200c\u0637\u0644\u0628 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0628\u06cc\u0644 \u0648 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0633\u0645\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n