صبح امروز مقر گروهک «حزب آزادی کردستان» هدف حملات شدید قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروهک «ارتش ملی کردستان» شاخه نظامی «حزب آزادی کردستان» اعلام کرد که مقرهای این گروهک تجزیه‌طلب در اربیل و سلیمانیه هدف حملات شدید از سمت ایران قرار گرفته است.

 

 

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حمله ایران ، گروهک تجزیه طلب
خبرهای مرتبط
آکسیوس: ترامپ در جریان تحولات اخیر منطقه قرار گرفت
با رد ادعای پنتاگون؛
سی‌ان‌ان: هزینه‌ جنگ آمریکا علیه ایران به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار رسیده است
ارتش آمریکا حمله مجدد به ایران را تایید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
حمله آمریکا جنایتکار به سایت نیروگاه هسته‌ای دارخوین/ دیگر هیچ کس در کاخ سفید نمی تواند بر تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار سرپوش بگذارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۷:۴۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
افرین برعزمتان جهادگران حامی اسلام ومسلمین دشمنا ن سرزمین پاک ومقدس ایران رامنکوب کنید بایاری واذن الهی وازخداوندمیخواهیم سلامت وعزت وبزرگواری وپیروزی را به شمانیروهای مسلح وحافظان دین ومملکت ایران اسلامی وسایربلاد مسلمین عنایت فرماید وبردشمنان شکست وذلت را بفرستد وشرشون راازسرمسلمین باز دارد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
وطن فروش تو تاریخ 7000ساله جایگاهی در بین مردان عالم ندارند.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
خدا قوت. به گروه های تجزیه طلب حتی سر سوزنی رحم نکنید!
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح به هرگونه وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهند
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
جنگنده ها و هواپیماهای آمریکا در اردن هدف قرار گرفتند به هر وحشی‌گری پاسخی ویرانگر می‌دهیم
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
من از حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در شمال عراق همه جانبه استقبال می کنم
۴
۹
پاسخ دادن
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
قطر خواستار توقف فوری حملات نظامی در منطقه و بازگشت به دیپلماسی شد
حادثه دریایی در آب‌های امارات
دیدار لاوروف با همتای کره شمالی خود در مسکو
ایر فرانس پرواز‌های خود به دبی و ریاض را متوقف کرد
انصارالله: ریاض اراده‌ای برای صلح ندارد
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد
آخرین اخبار
ایر فرانس پرواز‌های خود به دبی و ریاض را متوقف کرد
قطر خواستار توقف فوری حملات نظامی در منطقه و بازگشت به دیپلماسی شد
حادثه دریایی در آب‌های امارات
انصارالله: ریاض اراده‌ای برای صلح ندارد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
دیدار لاوروف با همتای کره شمالی خود در مسکو
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
آمریکا کوبا را به راه‌اندازی کارزار جاسوسی چنددهه‌ای در واشنگتن متهم کرد
برنهام: اولین تماس‌های من با ترامپ و زلنسکی خواهد بود
پیشنهاد مشترک پاکستان و قطر برای کاهش تنش؛ بازگشت ایران و آمریکا به مواضع پیش از ۹ ژوئیه
یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرد
روبیو: سفر رئيس جمهور چين به واشنگتن در ماه سپتامبر طبق برنامه انجام مى شود
خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر روسیه
شمار شهدای غزه افزایش یافت
سفر نزدیک نخست‌وزیر عراق با ایران و ترکیه
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
نیویورک تایمز: ممکن است آمریکا ده‌ها مورد از آسیب‌های جنگی را پنهان کرده باشد
نگرانی اروپا از توسعه فناوری‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در آلمان
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
دو شهید و چند زخمی در حمله صهیونیست‌ها به کرانه باختری
گفتگوی ولیعهد عربستان و رئیس جمهور لبنان در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای
سیل و رانش زمین در شمال هند دستکم ۲۵ کشته بر جا گذاشت
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
آلمان گرفتار بحران انرژی ناشی از قطع گاز روسیه
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای