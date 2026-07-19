ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی در پایگاه علی‌السالم کویت را هدف حمله قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هم‌وطنان عزیز و حمله به پل‌ها، زیرساخت‌ها و مناطق غیر نظامی، ساعاتی قبل و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علی‌السالم کویت را، آماج حملات پرحجم پهپاد‌های انهدامی خود قرار داد.

اردوگاه العدیری یکی از پایگاه‌های مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و در فاصله ۱۰۴ کیلومتری مرز‌های جمهوری اسلامی ایران و ازمراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان نیرو‌های آمریکایی است که اخلال در عملکرد این پایگاه تاثیر قابل توجهی بر عملیات‌های پشتیبانی ارتش در منطقه می‌گذارد.

پایگاه هوایی علی‌السالم نیز از پایگاه‌های مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیرو‌های نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا می‌کند.

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برچسب ها: ارتش ، حمله ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
زیرساخت های کشورک ها را بزنید
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
یکی زدن. ده تا ببینید ما پشت ایران هستیم
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
مگه کویت و بحرین دیگه چقدر پایگاه داره که از پارسال دارین میزنین هنوز میشه ضربه زد؟نکنه شماهم پرتابه میزنید؟
۶
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ی پایگاه نظامی چند هکتاره چند هزاره تا سوله و.... داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
یکی از چندین پایگاه امریکا در بحرین 48کیلومتر مربع وسعت داره یعنی تقریبا بیش از هفت کیلومتر در هفت کیلومتر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
فقط امریکایی ها میزنیم گلچین

چون بقیه پایگاهها مال خودمون
قراره بحرین ، استان خودمون بشه بزودی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
پیامبراکرم (ص) می‌فرماید:

مهدى امت من کسى است که هنگام پر شدن زمین از بیداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد کرد.
(کتاب سلیم بن قیس هلالی ج ۲، ص ۹۱۰)
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار به صورت غیر قانونی و هم بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار با کمک، حمایت و پشتیبانی ناتو جنایتکار بدون دلیل و بدون علت به کشورمان تجاوز و حمله کردند و مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام کردند. پس وظیفه ما ۱۰۰ درصد فقط این است و هم واجب است که با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان بگیریم.
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
الله اکبر کوتاه اومدن در مقابل دشمن یعنی تجدید قوا برای دشمن امان ندهید بزنید پیروزی حتمی نزدیک است این آخرین نبرد و فصل مرداد جمع کردن کشته های خارجی و فرار از منطقه و پیروزی نهایی است..انشاالله
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