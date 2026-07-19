باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هموطنان عزیز و حمله به پلها، زیرساختها و مناطق غیر نظامی، ساعاتی قبل و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علیالسالم کویت را، آماج حملات پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.
اردوگاه العدیری یکی از پایگاههای مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و در فاصله ۱۰۴ کیلومتری مرزهای جمهوری اسلامی ایران و ازمراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی است که اخلال در عملکرد این پایگاه تاثیر قابل توجهی بر عملیاتهای پشتیبانی ارتش در منطقه میگذارد.
پایگاه هوایی علیالسالم نیز از پایگاههای مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا میکند.