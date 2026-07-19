صبح امروز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر حوالی سالند در استان خوزستان را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت ۵:۵۵ دقیقۀ صبح یکشنبه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر حوالی سالند در استان خوزستان را لرزاند.

این زلزله در شهرهای مختلف خوزستان از جمله اندیمشک، شوش و اهواز احساس شد.

استاندار خوزستان دستور آماده‌باش کامل نیروهای امدادی را صادر کرد

موالی‌زاده گفت: بلافاصله پس از اعلام مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، مذاکره با مؤسسه ژئوفیزیک انجام و آخرین برآوردهای لرزه‌ای دریافت شد.

او افزود: دستورات لازم برای آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و عملیاتی به مدیرکل مدیریت بحران استان ابلاغ شده است، تیم‌های ارزیاب به سرعت به منطقه اعزام شده‌اند و ارزیابی میدانی از وضعیت مناطق زلزله‌زده همچنان ادامه دارد. 

استاندار خوزستان گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تلفات جانی و یا خسارات مالی قابل توجهی گزارش نشده و تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

زمین‌لرزه ۴ ریشتری بار دیگر حوالی سالند خوزستان را لرزاند

همچنین زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر صبح امروز حوالی سالند در شمال استان خوزستان را لرزاند که تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
برچسب ها: زلزله ، مرکز لرزه نگاری
خبرهای مرتبط
چغامیش در دزفول لرزید
زلزله ۴.۵ ریشتری باغ‌ملک خوزستان را لرزاند
باغملک خوزستان لرزید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۰:۴۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
سالند خوزستان ؟؟؟؟؟سالند مال دزفول چرا هیچ نامی از دزفول تو این خبر نیست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
شوش اندیمشک اهواز احساس شد ؟فازتون چی سالند مال دزفول شدت زلزله بیشتر در دزفول بود الان دقیقا نام دزفول کجای خبر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
وقتی زمین آماج حملات قرار میگیرد گوشته زمین حساس میشود و خشک سالی هم بوده در عمق زمین تحریک ایجاد میشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چقدر دزفول ستیزی در میان بعضی رسانه ها مشاهده می‌شود سالند از توابع شهرستان دزفول است وبیشترین احساس زمین لرزه را در دزفول داشته ایم درحالی که هیچ نامی از دزفول نشده است!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
خوزستان و تمامی مناطق جنوب کشور واقعا گرمای بشدت بالایی دارند امیدوارم اگر جایی منزلی سرپناهی یا حتی محیط کارگاهی خراب شده بتوانند زودتر درستش کنند واقعا تابستان ها هوا غیرقابل تحمل است
ضمناً به نظر شما مشکوک نیست جاهایی مثل ونزوئلا و الان ایران زلزله میاد؟!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
زلزله خیلی شدید و طولانی و پر سر و صدا بود. یک شهروند دزفولی. خدا را شکر که منازل ما صدمه ندید.
۰
۰
پاسخ دادن
بلاگر اهانت‌کننده به مقدسات دستگیر شد
اعمال محدودیت‌های ترافیکی اربعین در محور‌های برون شهری خوزستان
باید از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدات استفاده کنیم
اعلام آمار و میزان خسارات وارده به خوزستان طی جنگ اخیر
منابع مالی بازسازی خسارت‌های جنگ در خوزستان تأمین می‌شود
پایان تاراج آب کرخه نور؛ برداشت‌های غیرمجاز متوقف می‌شود
مرز چذابه از پنجشنبه میزبان زائران اربعین؛ آغاز رسمی پذیرایی و اعزام به عتبات
نوجوان ۱۳ ساله در مبتلا به جراحت نافذ قلب از مرگ نجات یافت
آغاز حرکت عظیم «مشایه الاهواز» از فردا؛ اجتماع بزرگ حسینی در غرب اهواز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی اربعین در محور‌های برون شهری خوزستان
منابع مالی بازسازی خسارت‌های جنگ در خوزستان تأمین می‌شود
بلاگر اهانت‌کننده به مقدسات دستگیر شد
باید از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدات استفاده کنیم
اعلام آمار و میزان خسارات وارده به خوزستان طی جنگ اخیر
پایان تاراج آب کرخه نور؛ برداشت‌های غیرمجاز متوقف می‌شود
مرز چذابه از پنجشنبه میزبان زائران اربعین؛ آغاز رسمی پذیرایی و اعزام به عتبات
آغاز حرکت عظیم «مشایه الاهواز» از فردا؛ اجتماع بزرگ حسینی در غرب اهواز برگزار می‌شود
نوجوان ۱۳ ساله در مبتلا به جراحت نافذ قلب از مرگ نجات یافت
امتحانات نهایی پایه دوازدهم فردا در خوزستان برگزار می‌شود
شنیده شدن صدای چندین انفجار در بنادر ماهشهر و امام خمینی
یک نقطه در اطراف شهر بندر امام خمینی(ره) مورد حمله موشکی دشمن قرار گرفت