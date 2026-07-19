باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت ۵:۵۵ دقیقۀ صبح یکشنبه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر حوالی سالند در استان خوزستان را لرزاند.

این زلزله در شهرهای مختلف خوزستان از جمله اندیمشک، شوش و اهواز احساس شد.

استاندار خوزستان دستور آماده‌باش کامل نیروهای امدادی را صادر کرد



موالی‌زاده گفت: بلافاصله پس از اعلام مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، مذاکره با مؤسسه ژئوفیزیک انجام و آخرین برآوردهای لرزه‌ای دریافت شد.



او افزود: دستورات لازم برای آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و عملیاتی به مدیرکل مدیریت بحران استان ابلاغ شده است، تیم‌های ارزیاب به سرعت به منطقه اعزام شده‌اند و ارزیابی میدانی از وضعیت مناطق زلزله‌زده همچنان ادامه دارد.



استاندار خوزستان گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تلفات جانی و یا خسارات مالی قابل توجهی گزارش نشده و تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

زمین‌لرزه ۴ ریشتری بار دیگر حوالی سالند خوزستان را لرزاند