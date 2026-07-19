باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ فرزین رضازاده رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۱۷:۱۱ روز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵، گزارش غرق‌شدگی یک خانم در روستای بهله از توابع بخش انزل ارومیه به مرکز پیام اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

رضازاده گفت: کارشناسان فوریت‌های پزشکی اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی و احیای قلبی‌ریوی (CPR) را بر روی مصدوم آغاز نموده و وی را به مرکز درمانی منتقل کردند؛ اما متأسفانه علیرغم تلاش‌های کادر درمانی، این خانم ۳۰ ساله جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس استان با ابراز تأسف از این حادثه، بار دیگر بر خطرات شنا در استخرهای کشاورزی، کانال‌های آب و رودخانه‌ها تأکید کرد و گفت: بسیاری از این منابع آبی به دلیل داشتن بسترهای ناهموار، جریان‌های پنهان و عمق نامشخص، برای شنا کاملاً نامناسب و مرگبار هستند. از خانواده‌ها و جوانان تقاضا داریم تحت هیچ شرایطی وارد این آب‌ها نشوند.