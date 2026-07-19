باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پس از آیین افتتاح کارگاه صنایعدستی، سفال و سرامیک شهرستان چالدران که با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی انجام شد، همایش توسعه و فرصتهای سرمایهگذاری این شهرستان با حضور فعالان اقتصادی، تجار و سرمایهگذاران تشکیل گردید.
توسعه متوازن، اولویت اصلی مدیریت استان
استاندار آذربایجانغربی در این همایش، با تأکید بر رویکرد دولت و مدیریت عالی استان در حمایت همهجانبه از سرمایهگذاری و تولید، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی تأکید کرد.
رحمانی گفت: توسعه متوازن شهرستانهای مرزی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و در این مسیر، تمام توان اجرایی برای رفع موانع اداری و زیرساختی به کار گرفته خواهد شد تا چالدران بتواند به جایگاه شایسته خود در اقتصاد منطقه دست یابد.
در این همایش، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ضمن برشمردن ظرفیتهای ارزشمند چالدران در بخشهای مختلف، چالشهای موجود را به صراحت مطرح کردند. تسریع در رفع مشکلات زیرساختی و تسهیل فرآیندهای اداری از مهمترین خواستههای مطرح شده توسط بخش خصوصی بود.
در حاشیه این همایش، میز ارتباطات مردمی با حضور مستقیم استاندار و مدیران کل استانی برپا شد. در این نشست چهرهبهچهره، فعالان اقتصادی و شهروندان مسائل خود را بیواسطه با مقام عالی استان در میان گذاشتند؛ رضا رحمانی نیز پس از شنیدن دغدغهها، دستورات لازم را برای تسهیل امور اداری، رفع فوری موانع موجود و تسریع در روند رسیدگی به درخواستهای سرمایهگذاران صادر کرد.
افتتاح کارگاه صنایعدستی چالدران با اشتغالزایی برای ۱۵ نفر
گفتنی است، پیش از این همایش، کارگاه صنایعدستی، سفال و سرامیک چالدران با حمایت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان به بهرهبرداری رسید؛ واحدی که با تولید محصولات سرامیکی رقابتپذیر، برای ۱۵ نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی کرده و گامی عملی در مسیر تحقق اهداف توسعه محلی بهشمار میرود.
این اقدامات نشاندهنده اراده مدیریت استان برای پیوند میان حمایت از مشاغل خرد و تسهیل سرمایهگذاریهای کلان جهت تحول اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار استان است.
گفتنیست؛ در این کارگاه انواع بشقاب با طرح آرکوپال، لیوان و استکانهای طرحدار و همچنین محصولات سرامیکی منقش و نوشتهدار تولید میشود.
همچنین محصولات این مجموعه با قیمتی پایینتر از نمونههای خارجی، در بازارهای داخلی عرضه خواهد شد.