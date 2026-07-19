در ادامه برنامه‌های سفر استاندار آذربایجان‌غربی به شهرستان چالدران، ضمن بهره‌برداری از یک واحد تولیدی صنایع‌دستی، همایش توسعه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این شهرستان با هدف بررسی چالش‌های اقتصادی و تسهیل حضور بخش خصوصی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پس از آیین افتتاح کارگاه صنایع‌دستی، سفال و سرامیک شهرستان چالدران که با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی انجام شد، همایش توسعه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این شهرستان با حضور فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذاران تشکیل گردید.

توسعه متوازن، اولویت اصلی مدیریت استان

استاندار آذربایجان‌غربی در این همایش، با تأکید بر رویکرد دولت و مدیریت عالی استان در حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری و تولید، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

رحمانی گفت: توسعه متوازن شهرستان‌های مرزی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و در این مسیر، تمام توان اجرایی برای رفع موانع اداری و زیرساختی به کار گرفته خواهد شد تا چالدران بتواند به جایگاه شایسته خود در اقتصاد منطقه دست یابد.

در این همایش، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ضمن برشمردن ظرفیت‌های ارزشمند چالدران در بخش‌های مختلف، چالش‌های موجود را به صراحت مطرح کردند. تسریع در رفع مشکلات زیرساختی و تسهیل فرآیندهای اداری از مهم‌ترین خواسته‌های مطرح شده توسط بخش خصوصی بود.

در حاشیه این همایش، میز ارتباطات مردمی با حضور مستقیم استاندار و مدیران کل استانی برپا شد. در این نشست چهره‌به‌چهره، فعالان اقتصادی و شهروندان مسائل خود را بی‌واسطه با مقام عالی استان در میان گذاشتند؛ رضا رحمانی نیز پس از شنیدن دغدغه‌ها، دستورات لازم را برای تسهیل امور اداری، رفع فوری موانع موجود و تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران صادر کرد.

افتتاح کارگاه صنایع‌دستی چالدران با اشتغال‌زایی برای ۱۵ نفر

گفتنی است، پیش از این همایش، کارگاه صنایع‌دستی، سفال و سرامیک چالدران با حمایت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به بهره‌برداری رسید؛ واحدی که با تولید محصولات سرامیکی رقابت‌پذیر، برای ۱۵ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده و گامی عملی در مسیر تحقق اهداف توسعه محلی به‌شمار می‌رود. 

این اقدامات نشان‌دهنده اراده مدیریت استان برای پیوند میان حمایت از مشاغل خرد و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های کلان جهت تحول اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار استان است.

گفتنی‌ست؛ در این کارگاه انواع بشقاب با طرح آرکوپال، لیوان و استکان‌های طرح‌دار و همچنین محصولات سرامیکی منقش و نوشته‌دار تولید می‌شود. 

همچنین محصولات این مجموعه با قیمتی پایین‌تر از نمونه‌های خارجی، در بازارهای داخلی عرضه خواهد شد.

برچسب ها: افتتاح واحد تولیدی ، سفر استاندار
خبرهای مرتبط
افتتاح واحد تولید کاشی در شهرستان سراب
افتتاح ۵ واحد تولیدی در بستان آباد
اعتبار ۱۳میلیارد ریالی برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
‍ اجرای ۳۷ اقدام عمرانی، ایمنی و خدماتی در پایانه مرزی تمرچین برای میزبانی از زائران اربعین
درخشش نخبگان مهارتی آذربایجان‌غربی در رقابت‌های ملی؛ طلای گرافیک و برنز وب بر سینه نوجوانان استان
آخرین اخبار
‍ اجرای ۳۷ اقدام عمرانی، ایمنی و خدماتی در پایانه مرزی تمرچین برای میزبانی از زائران اربعین
درخشش نخبگان مهارتی آذربایجان‌غربی در رقابت‌های ملی؛ طلای گرافیک و برنز وب بر سینه نوجوانان استان
اعزام سه تیم امدادی هلال‌احمر آذربایجان‌غربی به عراق برای پوشش امدادی مراسم اربعین حسینی
توقیف ۷۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه‌بندی‌شده فاقد مجوز حمل در ارومیه
 اصابت پرتابه دشمن به نقطه ای در سیلوانای ارومیه