باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بنابر آمار ظرفیت تولید بیش از ۳.۲ میلیون تن طیور در کشور وجود دارد که در صورت استفاده از تمام ظرفیت بهره‌برداری ایران می‌تواند به یکی از صادرکنندگان جهان حداقل در منطقه تبدیل شود که تحقق این امر مستلزم برنامه ریزی و پایداری صادرات است.

براساس اعلام اتحادیه مرغداران روزانه ۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از مازاد تولید و عرضه مرغ کمتر از قیمت تمام شده متحمل زیان هستند که طی روزهای اخیر کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی اعلام کرد با توجه به اینکه طی ماه‌های گذشته سرانه مصرف پروتئین در سطح جامعه کاهش یافته و از طرفی تولید جوجه یکروزه و مرغ با افزایش مواجه است و بارها فعالان این حوزه بابت مازاد تولید هشدارهایی داده بودند و نامه‌نگاری‌هایی نیز با وزارت جهاد کشاورزی داشتند، برای حمایت از تولید داخلی، مجوز صادرات مرغ به صورت محدود و کنترل شده صادر شد. هرچند صدور مجوز ۱۰ هزار تن مرغ در برابر حجم مازاد تولید ناچیز است، اما هنوز عملیاتی نشده تا حدی از زیان مرغدار کاهش یابد.

اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد گفت: گوشت مرغ همچنان به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به سایر منابع پروتئینی، جایگاه خود را در سبد غذایی خانوار حفظ کرده و ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت مرغداری باید علاوه بر تامین نیاز داخلی، در خدمت توسعه صادرات نیز قرار گیرد.

فتحی با بیان اینکه تولید باید اندکی بیش از نیاز کشور برنامه‌ریزی شود، اظهار کرد: اگر نیاز کشور ۱۲۰ میلیون قطعه باشد، تولید حدود ۱۳۰ میلیون قطعه منطقی است، اما برای مازاد تولید باید از طریق خرید یا صادرات برنامه مشخصی وجود داشته باشد تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.

وی با تاکید بر حمایت از صادرات گفت: صادرات حداقل ۱۰ درصد مازاد تولید می‌تواند به مدیریت بازار کمک کند، اما نحوه اجرا، انتخاب صادرکنندگان و بازارهای هدف نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی دقیق است تا ضمن حفظ بازارهای خارجی، آسیبی به بازار داخلی وارد نشود.

صادرات تنها راهکار تنظیم بازار مرغ و پایداری تولید

حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر تولید مرغ مازاد بر نیاز کشور است به طوریکه جمع آوری مازاد مرغ و مطرح شدن صادرات نتوانسته بر کاهش زیان مرغدار اثر بگذارد.

به گفته وی، گرچه مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شده، اما هاجرایی نشده است و پیش بینی می شود که ظرف روزهای آتی عملیات اجرایی آغاز شود.

اسداله نژاد شرط ثبات بازار را منوط به اجرای صادرات مرغ دانست و افزود: خرید حمایتی مرغ توسط پشتیبانی امور دام در حال انجام است، اما اثر ملموس نیست.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: بنابر آمار در خرداد و تیر حدود ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی شد که ۲۰ میلیون قطعه مازاد بر نیاز کشور است که این بر خلاف نظر تشکل هاست و تصمیمی که وزارت جهاد گرفته و مسئولان وزارت جهاد خلاف واقع نظر می دهند که کاهش قیمت مرغ ناشی از مولفه های تولید و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است.

وی درباره آخرین وضعیت قیمت نهاده های دامی بیان کرد: گرچه قیمت نهاده های دامی در سامانه بازارگاه کاهشی است، اما اثرش ۴۵ روز آینده بر تولید می گذارد و مرغدارانی که در شرایط فعلی وارد بازار می شود، با جوجه ۱۳۰ هزار تومانی و سویا ۱۱۰ هزار تومانی تولید کردند که براین اساس مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان متحمل زیان هستند.

صدور مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ در برابر حجم مازاد تولید ناچیز است

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور از توزیع روزانه ۶ هزار تن مرغ در بازار خبر داد و گفت: صدور مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ مقدار بسیار کمی است و با توجه به آنکه رقم کالابرگ اصلاح نشده است، از این رو بازار به زودی به نفع مرغدار اصلاح نمی شود.

به گفته وی، در حال حاضر مصرف کننده هر کیلو مرغ با نرخ ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان خریداری می کند، اما خبر خوبی برای ۲ ماه آینده نیست چراکه با استمرار زیان فعلی مرغدار قادر به ادامه تولید نخواهد بود چراکه مرغدار در فروش هر کیلو مرغ ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان متضرر است‌.

طلاکش ادامه داد: با آزادسازی نرخ ارز و اقتصاد آزاد قرار شد شرکت های زنجیره بتوانند اقدام به صادرات کنند و در صورت کسری دولت اقدام به واردات کند و دخالت دولت در صادرات دیگر به معنای اقتصاد آزاد نیست.

دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی جوابگوی نیاز کشور است‌، افزود: اگر از ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی که روی کاغذ نوشته می شود، ۱۱۰ میلیون آن محقق شود، نیاز کشور به طور کامل جوابگوست.

وی گفت: ایران پتانسیل بازار و کیفیت صادرات مرغ تا ۳۰۰ هزار تن در سال دارد، اما وقتی نمی تواند اعتماد مشتری را جذب کند، امکان برنامه ریزی وجود ندارد.

ظرفیت صادرات سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد، افزود: دستیابی به این هدف مستلزم بازارسازی، رفع موانع ساختاری و افزایش رقابت‌ پذیری صنعت طیور ایران در بازارهای بین‌ المللی است.

با توجه به پتانسیل صادرات سالانه حداقل ۳۰۰ هزار تن مرغ به بازارهای هدف و ارزآوری با قیمت هر کیلو ۲ تا ۲.۲ دلار انتظار می رود که بازارسازی لازم ایجاد شود و همواره از توقف صادرات به بهانه تنظیم بازار جلوگیری شود چراکه در اقتصاد آزاد، تصمیم گیری و ممنوعیت گاه و بیگاه برای صادرات معنا ندارد.