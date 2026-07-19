شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور با شکوه مردم شهرستان نهاوند استان همدان در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت؛انتصاب مجدد حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه
باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و با صلابت شهرستان نهاوند استان همدان در شب ۱۴۰ از تجمعات اقتدار و مقاومت برای دفاع از میهن اسلامی همانند شبهای گذشته بصورت با شکوهی به خیابانها آمدند و یکصدا فریاد «یالثاراتالامام» سر دادند. در این شور حماسی مردم همیشه درصحنه کشورمان به ایستادگی و مقاومت تاکید کردند و خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی شدند.
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منبع: حسین سهرابی - همدان
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