باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های انگلیس و فرانسه در دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد یکشنبه به مصاف هم رفتند که این بازی مهیج با نتیجه ۶ بر ۴ به سود سه‌شیرها تمام شد.

کیلیان امباپه در این دیدار ۲ گل به ثمر رساند تا به تنهایی و با ۱۰ گل در صدر جدول بهترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار بگیرد. گل‌های امباپه البته مانع از شکست فرانسه نشد.

در جام‌های جهانی اما دستاوردی فوق‌العاده شگفت‌انگیز برای این فوق‌ستاره فرانسوی رقم خورد. او اکنون در ۲۲ بازی جام جهانی، ۲۲ گل به ثمر رسانده است. هیچ بازیکنی در تاریخ این رقابت‌های جهانی، گل‌های بیشتری به نام خود ثبت نکرده است.