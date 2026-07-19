عضو کمیسیون پزشکی انجمن بیماران نادر گفت: افزایش شناسایی بیماران نادر به دلیل پیشرفت پزشکی در حوزه تشخیص و درمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سیامک عبدی متخصص مغز و اعصاب و عضو کمیسیون پزشکی انجمن بیماران نادر در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با شناسایی بیماری‌های نادر می‌توان از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد همچنین با مراجعه به متخصص مغز و اعصاب می‌توان از تولد فرزند مبتلا به بیمار نادر جلوگیری کرد.

به گفته وی، اگر فردی دچار مشکلی ناشی از عوارض بعد از جنگ است حتما به روان پزشک یا مشاوره مراجعه کند. مصرف خودسرانه داروهای آرام بخش عوارض زیادی برای بدن خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اگر افراد بیش از سه هفته بر اثر استرس ناشی از بعد از جنگ دچار بی خوابی شدند به پزشک متخصص مراجعه کنند. 

سیامک عبدی تاکید کرد: در حال حاضر بیماری‌های نادر به دلیل پیشرفت های پزشکی در تشخیص عارضه سریع تر شناسایی می شوند.

وی ادامه داد: بیماری‌های مغزی، عضلاتی و عصبی ژنتیکی مادرزادی است. برخی از علائم بیماری صرع هم به دلیل عوامل مادرزادی محسوب می شود همچنین الان بیماری خود ایمنی نیر جز بیماری های نادر است.

برچسب ها: بیماری نادر ، بیماری ام اس
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