باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عبداللهی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: ساعت ۵:۵۰ بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر منطقه سالند دزفول را لرزاند که بلافاصله پس از وقوع، ستاد مدیریت بحران استان وارد عمل شد.

وی افزود: با دستور استاندار خوزستان، وضعیت آماده‌باش به تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان اعلام شد و همزمان تیم‌های ارزیاب به مناطق تحت تأثیر زلزله اعزام شدند تا آخرین وضعیت روستاها، مناطق مسکونی و زیرساخت‌ها را از نزدیک بررسی کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به نتایج ارزیابی‌های اولیه تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت جانی یا مالی دریافت نشده و بررسی‌های میدانی نیز این موضوع را تأیید می‌کند. با این حال، عملیات پایش و ارزیابی مناطق همچنان ادامه دارد تا در صورت وجود هرگونه خسارت احتمالی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

عبداللهی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی استان گفت: تمامی نیروهای عملیاتی در آماده‌باش قرار دارند و در صورت نیاز، امکانات لازم برای امدادرسانی به مناطق احتمالی آسیب‌دیده به سرعت اعزام خواهد شد.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به این زمین‌لرزه را تنها از طریق رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.

این زمین‌لرزه در ساعات ابتدایی صبح امروز رخ داد و در برخی مناطق اطراف نیز احساس شد، اما بر اساس گزارش‌های رسمی، تاکنون خسارت قابل توجهی از آن گزارش نشده است.