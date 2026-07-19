باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد خشنود معاون غذا و دارو دانشگاه اظهار کرد: در آستانه برگزاری مراسم عظیم اربعین حسینی، با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده، محموله‌ای شامل دارو‌های پرمصرف، سرم‌ها، ملزومات مصرفی پزشکی و سایر اقلام سلامت‌محور، به منظور تأمین نیاز موکب‌های خدمت‌رسان به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارسال شد.

او با قدردانی از مشارکت داروسازان استان و شرکت‌های توزیع دارو که با اهدای دارو و یا در اختیار گذاشتن انبار دارویی جهت جمع آوری و بسته بندی دارو و تجهیزات همکاری ارزشمندی داشتند، اظهار کرد: از تمامی مسئولان موکب‌های خدمت‌رسان، نمایندگان و رابطان آنان و همچنین داروسازان و مدیران و کارکنان شرکت‌های توزیعی دارو که به هر نحو همکاری داشتند و با هماهنگی، تعامل سازنده و برنامه‌ریزی منظم، زمینه ارسال به‌موقع و مطلوب این محموله‌ها را فراهم کردند، تشکر می‌کنم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: این همکاری ارزشمند، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و آرامش خاطر زائران حضرت سیدالشهدا (ع) خواهد داشت.

خشنود با اشاره به اهمیت پشتیبانی دارویی از خدمات سلامت در ایام اربعین گفت: اربعین حسینی جلوه‌ای از همبستگی، ایثار و خدمت‌رسانی است و تأمین به‌موقع دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز موکب‌های درمانی، از مهم‌ترین وظایف حوزه غذا و دارو در این ایام به شمار می‌رود. خوشبختانه با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری واحد‌های مختلف، اقلام مورد نیاز تهیه و در زمان مقرر برای موکب‌های خدمت‌رسان ارسال شد.

معاون غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: مدیران و کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه در تمامی مراحل تأمین، نگهداری و توزیع اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، نظارت مستمر خواهند داشت تا خدمات درمانی به زائران با بالاترین سطح کیفیت و ایمنی ارائه شود.

خشنود تأکید کرد: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تمام ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی خود، در کنار خادمان اربعین حسینی خواهد بود و تلاش می‌کند با تأمین مستمر دارو و ملزومات پزشکی، سهم خود را در ارائه خدمات شایسته به زائران ایفا کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با همدلی، همکاری و توکل به خداوند متعال، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این حماسه عظیم معنوی باشیم.

منبع: علوم پزشکی شیراز