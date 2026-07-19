باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان آمریکایی که در هر نقطه از جهان سفر میکنند خواسته است به دلیل افزایش تنشها در خاورمیانه و احتمال «تشدید شرایط پیشبینینشده»، احتیاط بیشتری به خرج دهند.
این هشدار پیش از جدیدترین حملات هوایی آمریکا علیه ایران صادر شده بود و تشدید موردنظر از آن زمان به وقوع پیوسته است.
این تحولات همچنین نشان میدهد که چگونه جنگی که ممکن است برای بسیاری از آمریکاییها در داخل کشور دور به نظر برسد، مستقیماً بر آنها تأثیر میگذارد. تأثیر اقتصادی از طریق افزایش قیمت سوخت احساس میشود، در حالی که پرسنل نظامی آمریکایی نیز در این درگیری کشته شدهاند.
پیشتر، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در جریان حمله ایران به یک پایگاه نظامی آمریکایی در اردن، دو نظامی آمریکایی کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است.
سنتکام اعلام کرد چهار نظامی دیگر نیز زخمی شدند که برخی از آنها پس از دریافت خدمات پزشکی مرخص شدند.
تجاوز نظامی مجدد آمریکا طی روزهای اخیر بیشتر بر استانهای جنوبی کشورمان متمرکز شده و بیش از هر چیز، زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده است.
وزارت بهداشت کشورمان دیروز اعلام کرد که در پی این حملات تا کنون ۵۰ نفر از هموطنان به شهادت رسیده و بیش از ۵۰۰ نفر مجروح شدهاند.
محسن رضایی، مشاور ارشد نظامی فرمانده کل قوا هشدار داده که اگر حملات ایالات متحده طی روزهای آینده ادامه پیدا کند، تهران «عملیات تهاجمی تمام عیار» را از سر خواهد گرفت.
منبع: الجزیره