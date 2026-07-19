باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - علی کرد زنگنه معاون مشارکتهای مردمی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و داوطلبانه ادارهکل بهزیستی خوزستان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش مردم در توسعه خدمات بهزیستی اظهار کرد: بهزیستی صرفاً یک دستگاه دولتی نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که با تکیه بر سرمایههای مردمی، خیران، سازمانهای مردمنهاد و مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی فعالیت میکند و بخش قابل توجهی از خدمات آن با مشارکت جامعه ارائه میشود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۵۶ مرکز و مؤسسه تحت نظارت بهزیستی خوزستان در حوزههای توانبخشی، اجتماعی، پیشگیری و حمایت از اقشار آسیبپذیر فعالیت دارند و خدمات متنوعی را به مددجویان ارائه میکنند.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی خوزستان با اشاره به رونمایی از کتابچه مسئولیت اجتماعی بهزیستی خوزستان گفت: این کتابچه هفته گذشته با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور رونمایی شد و با هدف معرفی ظرفیتها، نیازها و اولویتهای استان تهیه شده است تا خیران، شرکتها و صنایع بتوانند در چارچوب مسئولیت اجتماعی، مشارکت هدفمندتری در رفع مشکلات جامعه هدف داشته باشند.
کرد زنگنه با بیان اینکه مشارکتهای مردمی در سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، تصریح کرد: ارزش کمکهای جذبشده اعم از نقدی، غیرنقدی و خدمات تخصصی به حدود ۵۰ میلیارد تومان رسید که این میزان نسبت به سال قبل، رشد ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: این کمکها در بخشهای مختلف از جمله تأمین بستههای معیشتی، هزینههای درمان، خدمات پزشکی و روانشناسی، تهیه تجهیزات توانبخشی، تأمین لوازم بهداشتی، حمایت از دانشآموزان نیازمند، اهدای تبلت، کمکهزینه تحصیل، تأمین لوازم ضروری زندگی، اشتغال و توانمندسازی مددجویان هزینه شده است.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی خوزستان با تأکید بر نقش صنایع استان در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: مسئولیت اجتماعی شرکتها و صنایع میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی داشته باشد و خوشبختانه در سالهای اخیر همکاری بخش خصوصی با این مجموعه روند رو به رشدی داشته است.
وی همچنین به یکی از مهمترین پروژههای عمرانی بهزیستی استان اشاره کرد و افزود: یکی از کمبودهای اساسی خوزستان، نبود شیرخوارگاه استاندارد بود که با همت یکی از خیران نیکاندیش کشور، عملیات ساخت این مرکز آغاز شده است.
کرد زنگنه گفت: این پروژه در زمینی به مساحت حدود یک هزار و ۳۰۰ مترمربع در حال احداث است و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. تکمیل و بهرهبرداری از این مرکز نیازمند مشارکت بیشتر خیران، شرکتها و صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی است.
وی در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در فعالیتهای خیرخواهانه خاطرنشان کرد: حمایت از بهزیستی تنها به کمکهای مالی محدود نمیشود؛ گاهی یک ایده، یک تماس، چند ساعت فعالیت داوطلبانه یا معرفی یک خیر میتواند مسیر زندگی یک خانواده را تغییر دهد. از همه مردم، خیران و فعالان اقتصادی دعوت میکنیم در کنار بهزیستی باشند تا بتوانیم خدمات گستردهتر و مؤثرتری به اقشار نیازمند ارائه کنیم.