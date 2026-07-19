باشگاه خبرنگاران جوان - معتز مطر، مجری و تحلیلگر مصری، در تازهترین اظهارات خود، سبک گفتاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا را نشانهای از «ضعف ساختاری دولتهای منطقه» دانست و از واکنش رسمی این کشورها به ترامپ انتقاد کرد.
مطر با اشاره به لحن تند و برچسبزنیهای مکرر ترامپ علیه مخالفان و حتی متحدان سنتی واشنگتن، تأکید کرد که این الگوی گفتمانی که مبتنی بر دوقطبیسازی و شخصیسازی قدرت است، درواقع شکافهای درونی و ناتوانی نهادهای سیاسی منطقه در مدیریت روابط بینالملل را آشکار میسازد.
وی در ادامه با نقد بیانیههای صادره از سوی برخی دولتهای عربی در قبال ترامپ، خاطرنشان کرد که این مواضع، فارغ از هرگونه نگاه انتقادی، صرفاً به تجلیلهای اغراقآمیز و تمجیدهای تشریفاتی خلاصه میشود. به باور این تحلیلگر مصری، این رویکرد محافظهکارانه نهتنها راهبردی مؤثر در تعامل با کاخ سفید نیست، بلکه بازتابدهنده نوعی وابستگی ساختاری و ضعف در دیپلماسی مستقل است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ در ماههای اخیر مواضع تندی در قبال سیاستهای منطقهای برخی کشورهای عربی اتخاذ کرده و کارشناسان سیاسی نیز بر لزوم بازنگری در شیوه تعامل با دولت جدید آمریکا تأکید دارند.