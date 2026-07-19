وزیر راه و شهرسازی دستور بازسازی فوری، ایمن‌سازی مسیرها و برقراری روشنایی این تونل راهبردی را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق ، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از زیرساخت‌های حمل‌ونقلی آسیب‌دیده در جنگ  دستور بازسازی فوری، ایمن‌سازی مسیرها و برقراری روشنایی این تونل راهبردی را صادر کرد.

این سفر با هدف نظارت مستقیم بر روند بازسازی و ایمن‌سازی شریان‌های ارتباطی جنوب کشور انجام شده است که در پی تجاوز دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان هرمزگان دچار خسارت و انسداد موقت شده بودند. در این حمله آسیب‌هایی به تونل رفت و برگشت شهید میرزایی، پل رودخانه شور در محور بندرعباس - سیرجان و دو پل در محور سه‌راهی میناب به سمت رودان وارد آمده است.

بازدید از تونل شهید میرزایی و دستور برقراری فوری روشنایی

وزیر راه و شهرسازی در نخستین ایستگاه این بازدید، در تونل شهید میرزایی حضور یافت. این تونل که به عنوان گلوگاه راه ارتباطی بندرعباس به حاجی‌آباد شناخته می‌شود، در پی حمله دشمن آمریکایی و وقوع انفجار مسدود شده بود، اما با تلاش شبانه‌روزی و بدون وقفه عوامل فنی و راهداری، هر دو از لاین‌ آن به صورت موقت بازگشایی شده است.

وی با اشاره به تخریب کامل تجهیزات و سیستم روشنایی و تهویه تونل بر اثر انفجار، به تیم‌های مهندسی دستور داد با قید فوریت نسبت به تأمین موقت و سپس برقراری پایدار شبکه روشنایی و ایمن‌سازی سقف و دیواره‌های تونل اقدام کنند تا امکان تردد ایمن شهروندان فراهم شود.

احداث کنارگذرهای موقت در محورهای مواصلاتی آسیب‌دیده

به دنبال آسیب‌های وارده به پل‌ها و محورهای مواصلاتی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بسیج ماشین‌آلات و نیروها، اقدام به احداث کنارگذرهای موقت در مجاورت پل‌های آسیب‌دیده کرده است تا از قطع جریان ترانزیت کالا و تردد خودروها جلوگیری شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این سفر میدانی، از سایر پل‌ها و محورهای آسیب‌دیده استان هرمزگان از جمله پل های رودخانه شور یک و دو بازدید کرد و از نزدیک روند احداث و استحکام‌بخشی مسیرهای جایگزین را ارزیابی کرد.

شایان ذکر است، در پی حمله دشمن آمریکایی به تونل‌های شهید میرزایی ( گلوگاه) این مسیر در محور بندرعباس- حاجی آباد بسته شد اما با تلاش عوامل راهداری یکی از تونل‌ها بازگشایی شده است. تونل شهید میرزایی راه ارتباطی شهرستان بندرعباس به شهرستان حاجی آباد است که بامداد امروز هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، زیرساخت
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