نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، از موافقت وزیر نیرو با خروج این استان از برنامه خاموشی‌های برق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، از موافقت وزیر نیرو با خروج این استان از برنامه خاموشی‌های برق خبر داد.

جراره در دیدار با وزیر نیرو با اشاره به شرایط ویژه هرمزگان پس از حملات اخیر، گرمای شدید تابستان و ضرورت حمایت از مردم جنوب کشور، خواستار معافیت این استان از خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده شد.

وی در این دیدار، وضعیت زیرساخت‌های استان، ضرورت تامین برق پایدار و نقش آن در تداوم فعالیت مراکز درمانی، خدماتی و بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های حمایتی برای کاهش مشکلات مردم در شرایط کنونی تاکید شد.

 جراره اعلام کرد: وزیر نیرو نیز با تأیید شرایط خاص هرمزگان و برخی استان‌های جنوبی، دستور لازم برای خروج این استان از برنامه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را صادر کرده است.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در هرمزگان در روز شنبه ۲۷ تیر، طبق این تصمیم، با اجرای تمهیدات لازم در شبکه برق، تلاش می‌شود برق مشترکان هرمزگان به‌صورت پایدار تأمین شود و این استان از خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده معاف باشد. همچنین بررسی وضعیت سایر استان‌های جنوبی دارای شرایط مشابه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

برچسب ها: توزیع برق ، تامین برق
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