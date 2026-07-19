مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از ثبت رکوردی تازه در خرید تضمینی گندم خبر داد و اعلام کرد: تا پایان روز ۲۷ تیرماه، بیش از ۲۰۲ هزار و ۵۹۹ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان با اعلام آخرین آمار خرید تضمینی گندم اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم در تمامی شهرستانهای استان با سرعت و دقت در حال انجام است و با تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی، تاکنون ۲۰۲ هزار و ۵۹۹ تن گندم در مراکز خرید دولتی و خصوصی استان تحویل گرفته شده است.
وی این میزان خرید را بیانگر تلاش و همت کشاورزان لرستان در مسیر تحقق خودکفایی کشور در تولید گندم دانست و افزود: تمام تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند تحویل محصول، تخلیه، بارگیری و همچنین پرداخت مطالبات گندمکاران پیشبینی شده است تا کشاورزان با کمترین دغدغه، محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند.
مدیرکل غله لرستان با اشاره به روند مطلوب خرید در شهرستانهای مختلف استان گفت: شهرستان کوهدشت با خرید ۷۳ هزار و ۷۰۰ تن گندم، همچنان رتبه نخست خرید تضمینی را در استان به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستانهای دورود و خرمآباد بیشترین میزان خرید را ثبت کردهاند.
بر اساس تازهترین آمار خرید تضمینی گندم در استان لرستان تا پایان روز ۲۷ تیرماه، شهرستان کوهدشت با ثبت ۷۳ هزار و ۷۰۰ تن گندم، همچنان بیشترین سهم خرید تضمینی را در میان شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.
پس از کوهدشت، دورود با ۲۷ هزار و ۴۵۰ تن و خرمآباد با ۲۳ هزار و ۲۹۳ تن در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. همچنین شهرستان ازنا با خرید ۲۰ هزار و ۵۱۴ تن و پلدختر با ۱۷ هزار و ۹ تن از دیگر شهرستانهای پیشرو در خرید گندم به شمار میروند.
بر اساس این گزارش، میزان خرید تضمینی گندم در بروجرد نیز به ۱۶ هزار و ۷۹۸ تن رسیده است. شهرستانهای رومشکان با ۹ هزار و ۳۰ تن و الیگودرز با ۷ هزار و ۹۶ تن نیز سهم قابل توجهی از خرید گندم استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ادامه، شهرستان الشتر با ۳ هزار و ۵۵۰ تن، چگنی با ۲ هزار و ۸۲۷ تن و نورآباد با یک هزار و ۳۳۲ تن در رتبههای بعدی خرید تضمینی گندم قرار دارند.
وی در پایان با تأکید بر استمرار عملیات خرید تا پایان فصل برداشت خاطرنشان کرد: ادارهکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، تا پایان فصل برداشت در کنار کشاورزان خواهد بود تا فرآیند خرید تضمینی بدون وقفه انجام شود و چرخه تأمین گندم و نان استان با هیچ مشکلی مواجه نشود.