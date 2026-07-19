۸ سال شهید دادیم تا رهبرمان در عراق تشییع شود؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - حزب بعث که با حمایت آمریکا به قدرت رسید، سال‌ها پیش منحل شد و بسیاری از مردم عراق خود قربانی سیاست‌های آن بودند. انتفاضه شعبانیه، سرکوب خونین معترضان، بمباران حرم امام حسین(ع) و کشته و آواره شدن شمار زیادی از عراقی‌ها، تنها بخشی از جنایت‌هایی است که رژیم صدام علیه مردم خودش مرتکب شد.

در سال‌های جنگ تحمیلی نیز همه مردم عراق حامی صدام نبودند. تشکیل سپاه بدر توسط نیروهای عراقی، حضور آنان در کنار ایران و کمک‌های مردمی به رزمندگان، بخشی از این همراهی بود. سال‌ها بعد نیز حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع شهید، نشان داد که پیوند میان دو ملت را نمی‌توان با عملکرد رژیم بعث یکسان دانست.