باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به اینکه بخشی از نارضایتی‌های فعلی ناشی از تعهدات معوقه‌ای است که در مدیریت های قبلی ایجاد شده، خواستار تلاش مضاعف برای تحقق برنامه و افزایش تولید شد و تاکید کرد: این معاونت آمادگی دارد برای رفع موانع تولید در سریع‌ترین زمان ممکن همکاری و همراهی لازم را داشته باشد.

وی اظهار کرد: مسائل مطرح‌شده در صنعت خودرو، موضوعاتی اساسی و زیرساختی است که رفع همه آنها نیازمند زمان است.

معاون وزیر صمت افزود: همواره درباره رقابتی شدن صنعت و تولید صحبت می‌کنیم، اما رقابت واقعی تنها به ایجاد یک زنجیره تأمین قطعات و مونتاژ آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه باید در کل زنجیره تأمین و تولید، رقابت به معنای واقعی شکل بگیرد. تلاش‌های انجام‌شده در مجموعه سایپا برای حرکت در این مسیر و دستیابی به صنعتی رقابتی، قابل تقدیر است.

عاملی با تأکید بر اهمیت حفظ روند رو به رشد تولید در سایپا گفت: درخواست من این است که با انگیزه بیشتر، تعهد بالاتر و تلاش مضاعف، شرکت‌های خودروسازی به جایگاه شایسته خود برسد. مدیریت کنونی، به‌ویژه در سال جاری، تلاش‌های قابل توجهی انجام داده است و باید این روند حفظ شود تا روند افزایش تولیدی که در ماه گذشته اتفاق افتاد همچنان ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: این معاونت در کنار تولیدکنندگان خودرو و شرکت های خودروسازی است و تلاش می‌کند مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری و رفع شود.