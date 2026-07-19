باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۴ ریشتر ساعت ۷:۵۶ و ۵۲ ثانیه صبح امروز، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، حوالی شهر سالند در استان خوزستان رخ داد.
بر اساس این گزارش، کانون این زمینلرزه در موقعیت جغرافیایی ۳۲.۵۸ درجه عرض شمالی و ۴۸.۶۴ درجه طول شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.
مرکز لرزهنگاری اعلام کرد نزدیکترین شهرها به کانون زلزله، سالند در فاصله ۲۰ کیلومتری، اندیمشک در فاصله ۲۹ کیلومتری و دزفول در فاصله ۳۰ کیلومتری بودهاند. همچنین این زمینلرزه در فاصله ۱۰۴ کیلومتری خرمآباد و ۱۳۹ کیلومتری اهواز، مراکز استانهای لرستان و خوزستان، به وقوع پیوسته است.
تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی این زمینلرزه از سوی مراجع رسمی منتشر نشده و بررسیهای میدانی توسط دستگاههای امدادی و مدیریت بحران در حال انجام است.