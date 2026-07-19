باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم پورکند - راس هریسون، تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، میگوید ترامپ با شعار پایان دادن به «جنگهای ابدی» و «جنگهای احمقانه» در خاورمیانه به قدرت رسید، اما اکنون در جنگی درگیر شده است که «به نظر میرسد فاقد هرگونه منطق راهبردی واقعی است.»
او به الجزیره گفت: «یکی از سوالاتی که ما در ایالات متحده با آن دست و پنجه نرم میکنیم این است که آیا منطق سیاسی واقعاً بر این دولت تأثیر میگذارد؟»
او گفت که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، «ما دیدیم که آنها به اعداد نظرسنجیها و بازار سهام توجه میکردند. اما سوال اینجاست: آیا تلفات بیشتر واقعاً بر محاسبات تصمیمگیری رئیسجمهور تأثیر میگذارد؟ این در حال حاضر مشخص نیست.»
هریسون پیشنهاد کرد که ترامپ اکنون ممکن است بیشتر از فشارهای سیاسی متعارف مانند انتخابات میاندورهای یا پیامدهای اقتصادی، تحت تأثیر نحوه نگاه خود به جایگاهش در تاریخ قرار گیرد.
او گفت: «آنچه نگرانکننده است این است که روانشناسی ریاستجمهوری مهمتر از هزینههای سیاسی است. برخی از سوالاتی که از یک رئیسجمهور معمولی میپرسیدیم – اینکه انتخابات میاندورهای یا اقتصاد چگونه بر تصمیمگیری تأثیر میگذارد – ممکن است در این مرحله بیربط باشد. و این همان چیزی است که این درگیری را به ویژه خطرناک میکند.»
منبع: الجزیره