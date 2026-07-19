یکصد و چهلمین شب تجمعات مردم تهران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0635\u062f \u0648 \u0686\u0647\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0648 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0628\u0639\u0648\u062b \u0628\u0631 \u0648\u062d\u062f\u062a \u06a9\u0644\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u06cc\u0623\u0633 \u0648 \u0646\u0627\u0627\u0645\u06cc\u062f\u06cc \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n