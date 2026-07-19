باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یکصد و چهلمین شب تجمعات مردم تهران + فیلم

در صد و چهلمین شب پایداری مردم، فریاد رسای دفاع از وطن در آسمان ایران طنین‌انداز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صد و چهلمین شب تجمعات مردمی در میادین و خیابان‌های کشور مردم مبعوث بر وحدت کلمه به عنوان عامل یأس و ناامیدی تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
یکصد و چهلمین شب تجمعات مردم تهران + فیلم
young journalists club

این روز‌ها دوست دارید خبر مرگ ناگهانی چه کسی را بشنوید؟ + فیلم

یکصد و چهلمین شب تجمعات مردم تهران + فیلم
young journalists club

حمایت دوباره مردم از پاسخ قاطع به دشمن + فیلم

یکصد و چهلمین شب تجمعات مردم تهران + فیلم
young journalists club

ایران از نگاه مردم؛ روایتی از عشق به وطن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم
۹۵۴

شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم
۷۰۶

آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم
۶۷۲

حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۴۴۴

تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم
۴۴۰

قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha