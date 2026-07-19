مدیرعامل آبفای منطقه ۴، گفت: منطقه ۴ در حال حاضر دارای پایین‌ترین سرانه مصرف خانگی در سطح شهر تهران است و متوسط مصرف ماهانه آب در این محدوده به ۱۴.۵ مترمکعب به ازای هر خانوار رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - حسن حقیقی، مدیرعامل آبفای منطقه ۴ در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این منطقه در حال حاضر دارای پایین‌ترین سرانه مصرف خانگی در سطح شهر تهران است و متوسط مصرف ماهانه آب در این محدوده به ۱۴.۵ مترمکعب به ازای هر خانوار رسیده است.

او در تشریح راهکار‌های دستیابی به این رکورد، به اجرای برنامه DMA برای نشت‌یابی دقیق شبکه و همچنین طرح نصب ادوات کاهنده مصرف اشاره کرد و افزود: اقدامات صورت گرفته در سال گذشته منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف کلی و کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصارف در بخش خانگی شده است.

او گفت: با نصب تجهیزات کاهنده، کاهش مصرف در بخش خانگی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تحقق یافته است و یک تغییر ساختاری در الگوی مصرف مشاهده می‌شود؛ به گونه‌ای که در حال حاضر ۵۰٪ مشترکان در طبقه خوش‌مصرف، ۴۵٪ در طبقه متوسط و تنها ۵٪ در طبقه بدمصرف قرار دارند که نشان‌دهنده شیفت مثبت مشترکان پرمصرف به سمت مصرف بهینه است.

او همچنین به طرح محله محوری و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی (مانند مساجد) برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه، به عنوان بازوی جدیدی برای شرکت اشاره کرد و گفت: این طرح با تکیه بر نقش مساجد در محلات و با حمایت دولت، ابتدا در «مسجد المهدی» (ناحیه افسریه) به عنوان یک پروژه پایلوت آغاز شد. این طرح که مورد توجه رئیس جمهور نیز قرار گرفت، اکنون در حال گسترش به سایر نقاط تهران است.

مدیرعامل آبفای منطقه ۴ در ادامه به چالش‌های منحصر‌به‌فرد این منطقه پرداخت و افزود: منطقه ۴ به دلیل قدمت ۶۰ ساله و قرارگیری در مرکز پرتراکم و پرترافیک‌ترین نقطه تهران، با محدودیت‌های شدیدی روبروست. بافت فرسوده، معابر کم‌عرض، تداخل شدید تأسیسات زیرزمینی و ضخامت بالای آسفالت، عملیات حفاری و بازسازی را با سختی‌های بسیاری همراه کرده است.

او بیان کرد: با وجود این چالش‌ها و محدودیت زمانی حفاری در شب، در سال گذشته ۱۶ کیلومتر از شبکه بازسازی شده و هدف‌گذاری برای امسال بازسازی ۱۸ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده است.

حقیقی در پایان تأکید کرد: استراتژی شرکت در پنج سال اخیر از «مدیریت تأمین» به سمت «مدیریت مصرف» تغییر جهت داده تا با تمرکز بر نشت‌یابی و بهینه‌سازی، گامی مؤثر در حفظ منابع آبی پایتخت بردارد.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، وزارت نیرو ، مصرف آب
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