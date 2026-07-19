باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - در شرایطی که اقتصاد کشور پس از دوران جنگ با چالشهای جدی بازسازی زیرساختها، کمبود سرمایه در گردش و رکود تورمی دستوپنجه نرم میکند، استرداد سریع ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان در ۱۰۰ روز نخست سال ۱۴۰۵، یک اقدام راهبردی و تعیینکننده در جهت احیای تولید ملی محسوب میشود. این حجم از نقدینگی که پیش از این ماهها و سالها در اختیار دولت باقی میماند و عملاً از چرخه تولید خارج میشد، اکنون در کوتاهترین زمان ممکن به جریان تولید بازگشته است. در شرایطی که بنگاههای تولیدی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و تأمین هزینههای جاری با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند، این استرداد به موقع به مثابه تزریق خون به رگهای اقتصاد عمل میکند.
تجربه نشان داده است که در شرایط رکودی، هر واحد پول که به دست تولیدکننده میرسد، چندین برابر اثر فزاینده بر تولید، اشتغال و درآمد ملی دارد. استرداد ۲۵ همت در سه ماه نخست سال، توانسته است از تعطیلی هزاران واحد تولیدی در سراسر کشور جلوگیری کند و سرمایه در گردش بنگاهها را به میزان قابل توجهی تقویت نماید، اقدامی که در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه بوده است.
تحقق این دستاورد بزرگ بدون وجود زیرساخت دیجیتال قدرتمند «سامانه مودیان» و «پایانههای فروشگاهی» غیرممکن بود. قانون سامانه مودیان که با هدف شفافیت و هوشمندسازی نظام مالیاتی به تصویب رسید، بستر فنی و عملیاتی لازم برای استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده را فراهم کرده است. پیش از راهاندازی این سامانه، فرآیند راستیآزمایی فاکتورها و احراز صحت مطالبات تولیدکنندگان، ماهها و حتی سالها به طول میانجامید و مودیان مجبور بودند تشریفات اداری طاقتفرسایی را طی کنند.
اما امروز با استقرار صورتحساب الکترونیک، اطلاعات خرید و فروش بنگاهها به صورت لحظهای در سامانه ثبت میشود و الگوریتمهای هوشمند قادرند ظرف چند هفته مودیان خوشحساب و کمریسک را شناسایی کرده و درخواست استرداد آنان را از مسیر سبز عبور دهند.
با اجرای سیاست استرداد فوری و عملیاتی شدن آن با آمار ۲۵ همت در ۱۰۰ روز، شاهد این هستیم که دولت به تعهدات خود در قبال تولیدکنندگان پایبند است و منابع مالی بلوکهشده در اسرع وقت به چرخه تولید بازمیگردد. این رویکرد، اعتماد، انگیزه سرمایهگذاری جدید، توسعه خطوط تولید و برنامهریزی بلندمدت را افزایش میدهد.
وقتی یک تولیدکننده بداند که ما به تفاوت مالیات پرداختی خود را ظرف کمتر از دو ماه به صورت نقدی دریافت خواهد کرد، میتواند با اطمینان بیشتری خرید مواد اولیه، انعقاد قراردادهای فروش و استخدام نیروی کار را برنامهریزی کند. همچنین، کاهش زمان وصول مطالبات، نیاز به وابستگی به تامین مالی بانکی و خلق پول را کاهش میدهد و هزینه مبادله در اقتصاد را پایین میآورد.
این سیاست عملا به منزله یک تسهیل کسبوکار در حوزه مالیاتی است و رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی محیط کسبوکار را بهبود میبخشد.
جبار کوچکینژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در رابطه اظهار داشت: تجربه نشان داده در دورههای بحرانی، واحدهای تولیدی بیش از هر چیز از کمبود سرمایه در گردش، اختلال در تامین مواد اولیه، افزایش هزینههای بازسازی و کاهش قدرت فروش آسیب میبینند؛ بنابراین حمایتها باید رویکرد سریع و مبتنی بر تقویت سرمایه در گردش تولید داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به حمایت ویژه سازمان امور مالیاتی با حمایت سریع و در راستای تقویت سرمایه در گردش تولید خاطرنشان کرد: استرداد سریع مالیات، تقسیط بدهیها، اعطای مهلت قانونی و کاهش فشار مالیاتی بر بنگاههای خسارتدیده، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از نقدینگی قفلشده تولیدکنندگان را آزاد کند. در همین راستا نیز شاهد استرداد ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی به تولیدکنندگان در ۱۰۰ روزه نخست سال بودیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله استرداد مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان در ۱۰۰ روزه نخست سال که با رشدی چهار برابری نسبت به مدت مشابه در سال قبل روبهرو شده است؛ کمک بزرگی به تقویت نقدینگی و سرمایه در گردش تولید و نتیجتا تداوم تولید داشته است.