باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم

کم‌پشتی مو در سال‌های نخست زندگی معمولاً طبیعی است و تیغ زدن یا کوتاه کردن مو تأثیری در افزایش رشد یا پرپشت شدن آن ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصص پوست و مو در برنامه «صبحانه ایرانی» از شبکه دو سیما توضیح می دهد کم‌پشتی یا رشد کند موی کودکان تا حدود ۵ تا ۷ سالگی در بسیاری از موارد طبیعی است و حتی ممکن است با ریزش خفیف مو نیز همراه باشد. به همین دلیل، تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن آن با این تصور که موها پرپشت‌تر می‌شوند، پایه علمی ندارد و معمولاً نیازی به چنین اقدامی نیست.

با این حال، اگر رشد مو به شکل غیرعادی کم باشد، بهتر است کودک از نظر عواملی مانند کم‌خونی یا کم‌کاری تیروئید بررسی شود. در صورتی که نتیجه معاینات و آزمایش‌ها طبیعی باشد، معمولاً با افزایش سن، رشد مو به وضعیت طبیعی می‌رسد و تنها در صورت وجود یک مشکل زمینه‌ای، درمان متناسب با همان علت انجام می‌شود.

مطالب مرتبط
باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم
young journalists club

رایج‌ترین و متعادل‌ترین روش کاهش وزن + فیلم

باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم
young journalists club

توصیه‌های مهم برای جلوگیری از گرمازدگی در مراسم و تجمعات + فیلم

باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم
young journalists club

اهمیت تغذیه کودک با شیر مادر تا ۲ سالگی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم
۹۵۴

شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم
۷۰۶

آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم
۶۷۲

حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۴۴۴

تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم
۴۴۰

قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha