باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصص پوست و مو در برنامه «صبحانه ایرانی» از شبکه دو سیما توضیح می دهد کم‌پشتی یا رشد کند موی کودکان تا حدود ۵ تا ۷ سالگی در بسیاری از موارد طبیعی است و حتی ممکن است با ریزش خفیف مو نیز همراه باشد. به همین دلیل، تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن آن با این تصور که موها پرپشت‌تر می‌شوند، پایه علمی ندارد و معمولاً نیازی به چنین اقدامی نیست.

با این حال، اگر رشد مو به شکل غیرعادی کم باشد، بهتر است کودک از نظر عواملی مانند کم‌خونی یا کم‌کاری تیروئید بررسی شود. در صورتی که نتیجه معاینات و آزمایش‌ها طبیعی باشد، معمولاً با افزایش سن، رشد مو به وضعیت طبیعی می‌رسد و تنها در صورت وجود یک مشکل زمینه‌ای، درمان متناسب با همان علت انجام می‌شود.