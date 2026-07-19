شرکت انرژی آمریکایی HNK عملیات خود را در منطقه کردستان عراق متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شبکه خبری روداو به نقل از یکی از مقامات این شرکت گزارش داد که شرکت انرژی HNK به دلیل تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران، تمام عملیات خود را در منطقه کردستان عراق به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش روداو، این تصمیم چند روز پس از آن اتخاذ شد که HNK با وزارت نفت عراق برای توسعه میدان نفتی حمرین در استان صلاح‌الدین قراردادی امضا کرد.

این توافق که در تاریخ ۹ ژوئیه انجام شد، هدف خود را افزایش تولید نفت به ۱۴۰،۰۰۰ بشکه در روز و تولید گاز به ۴۰ میلیون فوت مکعب در روز اعلام کرده است.

این تعلیق پس از یک سری حملات پهپادی به استان‌های اربیل و سلیمانیه رخ می‌دهد که منجر به کشته شدن ۹ نفر شد. همچنین پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت دانا گاز مستقر در امارات روز پنج‌شنبه اعلام کرد عملیات خود را در میدان گازی خور مور در نزدیکی سلیمانیه به دلیل «تهدیدات» به طور موقت به حالت تعلیق درآورده است.

منبع: آناتولی