رئیس مرکز توسعه کارآفرینی،اشتغال و توانمندسازی بهزیستی کشور،در نخستین روز از سفر دو روزه خود به گلستان با حضور در چندین مرکز خدماتی و رفاهی ۶ طرح کلیدی و استراتژیک را به بهره برداری رساند و در دیدارهایی پیرامون تقویت زیرساخت‌های اشتغال در استان گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - ساختمان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با هدف ایجاد بستری تخصصی برای ارائه مشاوره‌های جامع، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تسهیل مسیر دستیابی به اشتغال پایدار برای این اقشار با حضور آرزو ذکایی فر افتتاح شد.

در راستای تامین نیاز مددجویان، مراسم افتتاح متمرکز واحد‌های مسکونی و واحد‌های اشتغال مددجویان گلستان برگزار شد.

توسعه مراکز تخصصی نگهداری از بیماران نیز از دیگر دستاورد‌های این سفر بود؛ در این راستا، مرکز نگهداری از بیماران مزمن اعصاب و روان ویژه آقایان (گشایش) نخستین مرکز شبانه‌روزی دختران ۱۲ تا ۱۸ سال در بندرگز به بهره برداری رسید. علاوه بر این ساختمان جدید بهزیستی بندرگز آغاز به کار کرد.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کشور در ادامه برنامه‌های خود در جلسه با مراکز کارآفرینی افراد دارای معلولیت بهزیستی استان دغدغه‌ها و راهکار‌های ارتقای اشتغال را بررسی نمود.

برچسب ها: بهزیستی ، توانمندسازی
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